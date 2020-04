Corona | UWV bevestigt: NOW-loket maandagochtend open

Het UWV meldt vrijdagmiddag dat werkgevers vanaf maandag 6 april 9.00 uur een aanvraag kunnen doen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat was al het doel, maar vanwege de korte voorbereidingstijd bleef het lang onzeker of openstelling van de regeling op dat tijdstip haalbaar was.

Opstart- en uitvoeringsproblemen mogelijk

‘De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid’, meldt de Raad van Bestuur van UWV in een verklaring. ‘Onze vakkundige medewerkers hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.’

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De noodmaatregel komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei. De aanvraag kan van 6 april tot en met 31 mei worden gedaan.

Dagelijks tienduizenden aanvragen verwacht

Het UWV verwacht tienduizenden aanvragen per dag. De uitvoeringsorganisatie denkt na een complete aanvraag binnen twee tot vier weken een eerste betaling te kunnen doen. Vaak zal het zelfs sneller gaan, maar UWV wijst er op dat het wel belangrijk is dat bedrijven de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Als hulpmiddel publiceert het UWV daarom ook een checklist met de informatie die werkgevers nodig hebben. De tweede betaling doet UWV ongeveer een maand daarna, de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

