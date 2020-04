Corona | Taxi-boekhouder in crisistijd: ‘Ik denk nu niet meteen aan factuurtjes sturen’

Taxi-ondernemers vallen vaak tussen wal en schip. Ze maken geen aanspraak op de meeste steunmaatregelen maar hun auto’s staan stil. Bovendien hebben ze weinig vet op de botten. Navid Farid en Nasim Nayebgeel van www.taxiadminstratie.nl vrezen dat 70% van hun taxiklanten deze crisis niet overleeft als het nog lang duurt.

Geen toeristen, geen omzet

Navid Farid werkt ruim zes jaar als allround belastingadviseur en boekhouder. Zo’n 80 procent van zijn klanten is actief als taxiondernemer. Farid ziet dat zij al drie weken zonder inkomsten zitten. ‘Taxi’s zijn, zeker in Amsterdam, erg afhankelijk van toerisme en internationale handel. Dat is helemaal weggevallen, met als gevolg dat ze geen omzet kunnen draaien. Daarnaast is er de anderhalve-meter-regel, wat taxivervoer in feite onmogelijk maakt. Ik hoor van klanten dat ze op een dag 20 euro hebben verdiend. Of dat ze zeven uur op de taxistandplaats hebben staan wachten zonder één rit.’

Buiten de boot

Toch maken taxiondernemers, anders dan bijvoorbeeld de horeca, geen aanspraak op de TOGS-regeling. Dat komt omdat zij niet verplicht zijn ‘stilgelegd’ door de overheid. Farid constateert dat zijn klanten erg gefrustreerd zijn door de ogenschijnlijke willekeur van de overheidssteun. ‘Ze zeggen: ik betaal veel belasting, maar nu ik zelf steun nodig heb, krijg ik niets. Wat mij betreft hebben ze daar gelijk in. Ik snap dat de overheid in korte tijd een regeling moest maken en dat misbruik voorkomen dient te worden. Maar te veel groepen ondernemers vallen nu buiten de boot. Als zij omvallen, kunnen ze andere bedrijven besmetten. In de taxibranche kun je dan denken aan leasebedrijven en verzekeraars. En inderdaad, ook accountants. Corona is ook een economische besmettingsziekte.’

In gesprek met banken

Taxiondernemers bellen Farid veel met verzoeken om hulp bij het aanvragen van uitkeringen. Daarnaast zorgt hij dat aangiftes en jaarcijfers snel op orde worden opgemaakt, want alleen met deze documenten kunnen taxichauffeurs aankloppen voor een extra lening. ‘Ik probeer klanten ook te helpen hun vaste lasten omlaag te brengen. Ik ga bijvoorbeeld in gesprek met banken en leasemaatschappijen. Mijn doel is ervoor te zorgen dat de afbetalingsplicht tijdelijk wordt opgeschort. Soms lukt dat, andere banken gaan niet verder dan een tijdelijke halvering van de betalingsverplichting.’ Zijn advies aan gedupeerde taxichauffeurs is om tijdelijk ander werk te zoeken. ‘Nee, niet als koerier, want daar heb je aparte vergunningen voor nodig. Ik zou het meer zoeken in andere branches, de beveiliging van supermarkten bijvoorbeeld.’

Alleen zzp-regeling

De enige regeling waar taxi-ondernemers zich op dit moment kunnen beroepen, is de inkomensaanvulling voor ZZP’ers. Dit betekent dat zij maximaal 1000 tot 1500 euro per maand aan steun kunnen ontvangen. Dit is echter bij lange na niet genoeg om de lasten van ondernemers in de taxibranche te dekken. ‘Hun taxi is vaak geleased, wat zo’n 600 euro per maand kost, en daar komt een taxiverzekering van 200 tot 400 euro per maand bij. Wie is aangesloten bij een taxicentrale zit ook met maandelijkse contributie. En dan is er nog de groep die in het verleden duizenden euro’s geïnvesteerd heeft in een dure vergunning.’

Speciale omstandigheden

Volgens Farid komen veel taxi-ondernemers ook om een andere reden in de knel. ‘Ze zijn vaak van buitenlandse komaf, spreken de taal minder en zijn ook minder bekend met Nederlandse steunregelingen en uitkeringen waarop zij zich kunnen beroepen. Daarbij komt dat hun partner in veel gevallen niet werkt en dat ze grotere gezinnen hebben. Ook hebben ze vaak nauwelijks een buffer om op terug te vallen. Als deze crisis nog een paar maanden duurt, denk ik dat 70% van mijn taxi-klanten failliet gaat. Voor een deel van mijn klanten is het vrij makkelijk uit het vak te stappen. Ze laten hun auto omschrijven naar een geel kenteken en dat is het dan. Een andere groep zit met leasecontracten die nog vier of vijf jaar doorlopen. Voor hen zie ik niet zo gauw een oplossing.’

Medemenselijkheid

Wat deze crisis op termijn voor zijn eigen onderneming betekent houdt Farid op dit moment niet erg bezig. ‘Wij redden het nog wel even. We werkten altijd al digitaal, met een portal waar klanten hun documenten kunnen uploaden. Is er klantcontact nodig, dan doen we dat via video. Qua omzet zijn het ook voor ons magere tijden, maar ik probeer positief te blijven. Er zal ook weer een einde aan deze crisis komen. Ik ben nu vooral bezig met mijn klanten te helpen. Dat doe ik deels uit medemenselijkheid. Voor veel werkzaamheden stuur ik nu ook geen factuur, omdat ik weet dat mijn klanten die niet kunnen betalen. Ik hoop dat ik taxiondernemers kan helpen door deze crisis te komen en zie ons werk als investering. Ik hoop dat we er na de corona loyale klanten aan overhouden.’

Gevlucht uit Afghanistan

Navid Farid vluchtte op zijn twaalfde met zijn familie uit Afghanistan naar Nederland. Hij leerde de taal, deed het VWO en ging daarna rechten en belastingrecht studeren. ‘Tijdens mijn studie had ik een bijbaantje als taxichauffeur,’ vertelt hij. ‘Dit deed ik als zelfstandig ondernemer. Door mijn bijbaantje leerde ik veel andere taxichauffeurs kennen en bouwde een netwerk op. Samen met Nasim Nayebgeel, een collega uit de taxibranche, kregen we het idee om onze fiscale en juridische kennis te combineren met het netwerk dat ik had. Zodoende zijn we eigenlijk uit het niets, nog tijdens mijn studie belastingrecht, ons administratiekantoor begonnen.’

Op de foto staat Navid Farid links. Naast hem zijn vennoot Nasim Nayebgeel.

NAGEKOMEN BERICHT

Een lezer van Accountancy Vanmorgen stuurt het volgende bericht:

“Ik ben 20 jaar eenmanszaak taxichauffeur en altijd hard gewerkt. Netjes belasting en alle kosten betaald. En nu kom ik niet in aanmerking voor 4000€. Hoe kan ik werken?

1:Geen toeristen.

2: geen mensen die op vakantie gaan.

3: geen schoolvervoer.

4:geen klanten van restaurants.

5:geen klanten van Cafés en bar’s.

6:geen mensen op straat.

7:geen mensen die taxi nemen.

8:Zaanse Schans is dicht

9: Keukenhof is dicht.

10:ziekenhuizen alle afspraken gecanceld.

11:geen BPM meer voor taxibedrijven

12: btw verhoog van 6 naar 9%.

13:verzekering verhoog met 3x dubbel.

14: Hoe kan je 1,5meter afstand in de sedan kan houden. Allen als ik die klant in de kofferbak ga doe.

15:en de laatste is auto verkopen en uitschrijven van kvk en lekker uitkering aanvragen en ook alle collega’s motiveren om ook uitkering aan te vragen. Dit is de beste oplossing en ook gebruik maken van alle subsidies en ander korting en wat dan ook.”