2020 | DECEMBER | De coronadilemma’s van de accountancy

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Elke dag lees je over de belangrijkste gebeurtenissen uit een van de afgelopen maanden. Vandaag: december, de maand waarin accountants zich voorbereiden op het grote keuren van de naleving van alle coronaregels.

Accountancy

Onduidelijkheid over de zorgbonus

December is de maand waarin we terugblikken op het jaar, en vooruitkijken naar 2021. Veel accountants bereiden zich voor op de verwerking van de vele verschillende coronamaatrdegelen die afgelopen jaar van kracht werden. Dat levert veel hoofdbrekens op, merken accountants. Zo wordt menig accountant gebeld met vragen over de zorgbonus, want onduidelijk is wanneer de zorgbonus nu eigenlijk terecht wordt uitgekeerd.

Onduidelijkheid over NOW

Onduidelijkheid hoort bij veel coronamaatrdegelen. Ook de derde ronde van NOW-steun, die 81.000 nieuwe aanvragen oplevert, blijft vragen oproepen. Daarom gaf het ministerie van Sociale Zaken een zevental voorbeelden van situaties bij ondernemingen die het onderscheid tussen terechte en onrechtmatige uitkering duidelijker moeten maken.

Vervelende neveneffecten van NOW

Ook blijkt NOW bij sommige zwaar getroffen ondernemingen juist tot meer verliezen te leiden. Zo rekent een financieel adviseur in het Financieele Dagblad voor dat bij een groot omzetverlies de steun bij veel horecabedrijven in relatieve zin lager uitvalt. Ook payrollbedrijven krijgen kritiek op hun NOW-uitkeringen. Payrollbedrijven hebben met de miljoenen euro’s aan NOW hun omzetverlies als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) opgevangen. Die wet, die op 1 januari 2020 van kracht is geworden, leidde tot een terugval in de vraag naar payrolldiensten.

Fiscaal

Ons best gelezen artikel in december betreft het jaarlijkse overzicht van belastingwijzigingen die per 1 januari 2021 van kracht worden. De beroepsgroep heeft baat bij de veelheid aan fiscale tips voor het eind van het jaar. Ook accountantskantoren zelf geven in december traditioneel hun fiscale eindejaarstips – ziehier ons overzicht daarvan.

De werdegang van een avantgarde-accountant

In december publiceerde Accountancy Vanmorgen een profiel van de ambitieuze accountant D.B., die dit jaar tweemaal voor de rechter stond. Ook brachten wij een reconstructie van de ooit door B. opgerichte snel groeiende onderneming B&P. Dat bedrijf ging in 2017 failliet en de curator is nog altijd bezig met de afwikkeling. Zelf heeft B. een eigen kijk op de zaak, zo vertelt hij in een interview met Accountancy Vanmorgen.

Terugblikken

Zelf blikken veel lezers van Accountancy Vanmorgen terug met onze serie ‘Het Jaar Van’. Lees alle afleveringen van die serie hier. Zie de twaalf terugblikken hier.

Transfers

Kreston benoemt Bentacera-fiscalist Jelle Bakker als Tax Director Europa.

Exact breidt managementteam uit met twee nieuwe benoemingen.

Grant Thornton benoemt zes partners.

Theo Ostermann treedt toe tot de raad van bestuur van Grant Thornton.

Rutger Koelewijn (mth) start nieuw (internationaal) kantoor.