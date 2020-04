Corona | ‘Dit is een wake up call voor kappers’

In Nederland wordt al een kleine maand niemand meer geknipt. Tenminste, niet in een kapsalon. Wat doet de gedwongen sluiting met kapperszaken en hoe kan de accountant daarbij ondersteunen? Kappersadministratie.nl uit Zutphen is gespecialiseerd in deze branche. ‘De coronacrisis is een wake-upcall voor kapsalons’, zegt eigenaar Ronald Geerlings.

Kappersadministratie heeft ongeveer 150 kapsalons in de boeken. Het bedrijf doet meer dan alleen administratie en helpt de kappers grip te krijgen op hun bedrijfsmodel. ‘Kappers gebruiken software die per betaling allerlei gegevens registreert, zoals naam, leeftijdscategorie en specifieke zaken die iemand vertelt tijdens de knipbeurt, zodat de kapper er de volgende keer op terug kan komen’, zegt Geerlings. ‘Wat voor ons met name interessant is, is dat ook wordt vastgelegd wie er geknipt heeft, hoe lang het heeft geduurd en welke behandeling er is gegeven, welke producten er worden gekocht. Die informatie zetten we af tegen de branchegegevens en zo helpen we kappers om hun bedrijf beter op orde te krijgen.’

Starters zorgen voor prijsdruk

Veel bedrijven komen in deze periode in de problemen en een groot deel van de kappers hoort daar ook bij. ‘De branche staat de laatste jaren onder druk’, geeft Geerlings aan. ‘Er is een enorme toename van starters. Het aantal kapsalons is in 5 jaar met ruim 25% gestegen en bedraagt inmiddels meer dan 25.000. Deze nieuwkomers zitten voornamelijk aan de onderkant van de markt: ZZP’ers en thuiskappers. Die hanteren hele andere prijsstructuren dan salons met medewerkers. Dat komt deels door onwetendheid van de starters. Ze hebben te maken met een heel ander kostenmodel dan salons die huur, heffingen en personeel moeten betalen. Maar salons worden zo wel gedwongen om te bewegen en kiezen er soms voor om hun kosten niet door te berekenen. In dat opzicht kan deze crisis voor de branche dus wel betekenen dat de markt in positieve zin wordt opgeschoond.’

Weinig spek op het lijf

Door de verdringingsmarkt is marketing en promotie belangrijk geworden. ‘Degene die zich de laatste jaren niet goed heeft gepositioneerd, gaat dat nu voelen. Een gezonde bedrijfsvoering is ook veel belangrijker geworden. Een hele grote groep kappers heeft weinig spek op het lijf en werkt van salarisbetaling naar salarisbetaling. De tweede en derde week van de maand hebben ze daar hard voor nodig.’ Volgens Geerlings was er onrust en spanning bij het kappersgilde, voorafgaand aan de gedwongen sluiting. ‘Brancheorganisatie ANKO heeft op 16 maart eerst het advies gegeven om te sluiten – vanwege de onduidelijkheid over de maatregelen – maar kwam daar een dag later weer op terug. Toen waren veel salons al dicht: medewerkers waren naar huis gestuurd en afspraken afgezegd. Een week later besloot het kabinet alsnog dat kapsalons dicht moesten. Maar veel kappers hebben daardoor al langer gebrek aan liquiditeit en hebben met smart op de NOW-regeling gewacht.’

Veel medewerkers wilden de laatste weken al niet meer in de zaak staan, vertelt Geerlings. ‘Zij hebben hun werkgevers gepusht om eerder te sluiten dan verplicht was. Dat heeft voor spanning gezorgd in een hoop kapsalons. Saloneigenaren proberen met medewerkers afspraken te maken over extra werken als er weer geknipt mag worden. Want dan wil iedereen tegelijk naar de kapper en zijn alle beschikbare handen nodig. Wij helpen de kapper om dat goed op poten te zetten. Dan gaan ze weer extra omzet draaien.’

Zelf aanvragen

Kappersadministratie heeft bij de klanten zo veel mogelijk gestimuleerd om zelf een NOW-aanvraag te doen. ‘Het aanvraagproces is vrij simpel. We hebben veel mailings gestuurd met informatie over waar ze aan moeten denken en wat ze moeten doen. Maar we hebben desondanks alsnog een ontplofte mailbox gehad en een roodgloeiende telefoon’, zegt Geerlings. Kappers die al een eenmalige uitkering volgens de TOGS-regeling hadden aangevraagd, hadden geen enkele moeite om een aanvraag in te dienen bij het NOW-loket. ‘Dat heeft ons ontlast.’

Een stilstaande kappersmarkt betekent voor Kappersadministratie namelijk nog niet dat er weinig te doen is. ‘We hebben door alle onrust achterstanden opgelopen. Er waren veel telefoontjes, ook emotionele, en dan kun je niet veel meer zijn dan een luisterend oor. We proberen nu het normale werk weer op te pakken. Maar als het nog een tijdje gaat duren, krijgen ook wij er last van. Er zullen sowieso klanten komen die de rekening niet meer kunnen betalen.’

Winkelfunctie blijft

Wel gaan ook de kapperszaken in deze tijd op zoek naar andere activiteiten. ‘De winkelfunctie mag nog wel uitgeoefend worden. Kappers proberen verfpakketjes te verkopen, zodat klanten wel goede verf kopen, en ze geven advies over het gebruik. Andere partijen ondersteunen de branche. Brancheorganisatie Anko is heel actief en leverancier van kappersbenodigdheden Keune is er ook een van, bijvoorbeeld via Support Your Salon. Er zijn initiatieven waarbij consumenten vouchers kunnen kopen voor een latere knipbeurt. Er zijn ook initiatieven waarbij adviezen worden gegeven op het gebied van salonsoftware, administratie en marketing. Daar doet Kappersadministratie ook aan mee. We adviseren bijvoorbeeld om nu te kijken naar de tarieven: zijn die nog goed? Sluiten de behandelingen die ik verkoop aan op de vraag uit de markt? Hoe is de effectiviteit van de medewerker? En er wordt uiteraard ook veel schoongemaakt en geschilderd.’

De zaak tijdelijk moeten sluiten werkt bij veel ondernemers verlammend, zegt Geerlings. ‘Ze zien door de bomen het bos niet meer en dat drukt zwaar op hun schouders. Dan wordt het nog moeilijker. Wij proberen ze nu vooral bewuster te maken van hun bedrijfsvoering. Voor de branche is dit echt een wake-upcall. Dan gaat het over tarieven, inhuren van nieuwe medewerkers en sturen op effectiviteit.’ Klanten zetten kappers soms wel onder druk, zegt Geerlings. ‘Dan vragen ze of ze thuis willen komen knippen. Ik ken er wel een paar die dat toch doen, helaas. Er zijn gemeenten die handhavers op pad hebben gestuurd om te controleren of er niet werd geknipt. Daarbij zijn kappers betrapt.’

