Accountant in business steelt ruim 6,1 miljoen euro van werkgever

Een voormalig accountant in business heeft zijn werkgever jarenlang opgelicht door heimelijke betalingen aan zichzelf te doen, blijkt uit een uitspraak van de Accountantskamer. Met de ruim 6,1 miljoen euro die hij op die manier ontvreemde leefde hij in luxe. De misstand kwam in februari van dit jaar aan het licht, waarna de man in maart op staande voet werd ontslagen. Tijdens het daaraan voorafgaande onderzoek deed hij nog een poging om zijn daden te verbergen. Vanaf een externe locatie logde hij in op de computersystemen van zijn werkgever en wiste een groot aantal digitale bestanden. De Accountantskamer legt de voormalig RA een doorhaling van tien jaar op.

Uitspraak: 20-639 vh RA

De accountant was sinds 1 januari 2011 werkzaam bij het bedrijf, waar hij sinds 2017 de functie van ‘financial controller Europe’ vervulde. In februari kwam aan het licht dat de man ruim 6,1 miljoen euro van zijn werkgever had ontvreemd. De fraude verborg hij door het opbouwen van een fictieve schuldenpositie in de boekhouding van het bedrijf. Nadat hij tegen de lamp was gelopen wiste hij dus op afstand een reeks bestanden en weigerde aanvankelijk ook zijn laptop in te leveren. Dat deed hij pas een dag nadat hem dat verzocht was. Uit forensisch onderzoek bleek later dat de man met professionele verwijderingssoftware een groot aantal bestanden had gewist.

Bekentenis

In een telefoongesprek waarin hij gelegenheid kreeg om te reageren op het forensisch onderzoek erkende de accountant dat hij ongeautoriseerde betalingen heeft verricht vanaf de bankrekening van zijn werkgever, dat deze betalingen hemzelf ten goede zijn gekomen, dat hij geprobeerd heeft om deze betalingen in de boekhouding te verhullen, dat hij wachtwoorden en tokens van minimaal één collega gebruikt heeft, zonder dat deze daar toestemming voor had gegeven, en dat hij valse documenten heeft opgesteld en gebruikt.

Uitspraak: vertrouwen in accountantsberoep zeer ernstig geschaad

De Accountantskamer acht de tuchtklachten van de werkgever over de langdurige fraude en het wissen van gegevens gegrond en vindt (uiteraard) een doorhaling passend en geboden: ‘Daarbij heeft de Accountantskamer er mede op gelet dat betrokkene zich gedurende langere tijd op slinkse wijze schuldig heeft gemaakt aan een zeer omvangrijke fraude waarmee hij bij zijn werkgever ruim € 6.100.000 heeft verduisterd om zichzelf daarmee te verrijken. De Accountantskamer rekent het betrokkene ernstig aan dat hij, toen bekend was dat onderzoek naar zijn handelen plaatsvond, een groot aantal digitale bestanden heeft gewist om de verduistering te verheimelijken. Daardoor heeft betrokkene in ernstige mate gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en heeft hij het vertrouwen in het accountantsberoep op zeer ernstige wijze geschaad. De Accountantskamer is van oordeel dat in de beroepsgroep geen plaats is voor frauderende accountants. Van omstandigheden die aanleiding zouden kunnen vormen om een minder ingrijpende maatregel op te leggen is de Accountantskamer niet gebleken. De Accountantskamer bepaalt de termijn waarop betrokkene niet opnieuw in de registers kan worden ingeschreven daarom op tien jaren.’