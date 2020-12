2020 | OKTOBER | Derdenverklaring NOW, reisaccountant ziet het somber in

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Elke dag lees je over de belangrijkste gebeurtenissen uit een van de afgelopen maanden. Vandaag: oktober, de maand dat er eindelijk duidelijkheid kwam over de derdenverklaring bij de NOW.

Accountancy

Nadat eerder in september al het accountantsprotocol voor de eindafrekening van NOW 1 bekend wordt gemaakt, wordt op de laatste dag van september ook bekend dat er overeenstemming is over de derdenverklaring. Nieuws dat vooral in oktober wordt gelezen en waar accountants inmiddels al een tijd op zaten te wachten. Later in oktober doet zich ook de vraag voor: wat mag zo’n derdenverklaring de klant eigenlijk kosten?

Wwft

Rabobank en Van Lanschot blijken allebei door de rechter te zijn teruggefloten in zaken waarin de banken een klantrelatie wilden opzeggen met een beroep op de Wwft. De twee zaken illustreren dat banken na enkele forse boetes serieus werk lijken te maken van naleving van de antiwitwaswet, maar ook dat die aanpak niet altijd succesvol blijkt.

Reisbranche

De financiële gevolgen voor de branches die het meest zijn getroffen door de coronamaatregelen worden in het najaar steeds duidelijker. De reisbranche is daarvan één van de treffendste voorbeelden en Accountancy Vanmorgen neemt daarom in oktober contact op met mede-eigenaar Wilco Bouwman van Uwreisaccountant. Bij het gros van de reisondernemers begint nu pas het besef in te dalen dat het er zeer ongunstig voor hen uitziet, vertelt hij. Bouwman ziet 50 tot 60% van de reisorganisaties stoppen of failliet gaan.

Fiscaal

Nederland kan meer dan een miljard BTW extra incasseren als het de inning ervan net zo slim aanpakt als de mediterrane landen Spanje en Italië. Dat stelde Deloitte. Hoe? Dat wilden de lezers van Accountancy Vanmorgen massaal weten. Sneller en uitvoeriger omzetbelasting melden is de sleutel.

Opvallend

Een boekhouder in Engeland gaf £68,000 uit aan prostituees. In een rechtszaak, die draaide om verduistering van 1 miljoen pond, verklaarde hij deze uitgavenpost als een ‘voordeeltje van het werk’ te beschouwen.

Opgelicht?!

Het Lelystadse administratiekantoor AD Administratie van ‘boekhouder’ Aurora Doeven stond er niet al te best op. TV-programma Opgelicht?! van AVROTROS besteedde uitgebreid aandacht aan Doeven en haar zakelijke activiteiten, die volgens velen bepaald niet door de beugel kunnen.

Transfers & overnames

Hoeksel nieuwe topman bij Baker Tilly

Wilbert Geijtenbeek volgt Frans Heitling op als hoofdredacteur AV

Wilbert Nieuwenhuizen voorzitter Raad van Beroep Register Belastingadviseurs