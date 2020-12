2020 | SEPTEMBER | Belastingplan 2021, accountantsprotocol NOW & Exact neemt Unit4 Bedrijfssoftware over

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Elke dag lees je over de belangrijkste gebeurtenissen uit een van de afgelopen maanden. Vandaag: september, de maand waarin het kabinet zoals elk jaar op Prinsjesdag de nieuwe (fiscale) plannen bekendmaakte en er eindelijk meer duidelijkheid kwam over de eindafrekening van de NOW.

Accountants lezen graag hoe andere accountants het doen en dus is de jaarlijkse Top 30 van Full•Finance bij Accountancy Vanmorgen altijd één van de best gelezen berichten. Ook dit jaar was dat weer het geval, bij de 15e editie. Met naast de top 30 accountantskantoren ook weer een audit top 30. Wat viel er op aan de omzetcijfers van accountantskantoren in 2019? Het globale beeld was zonnig. Er waren meer winnaars dan in eerdere jaren, maar groei wordt nog steeds niet eerlijk verdeeld.

Exact ook op overnamepad

Na de overnames die Visma in de loop van het jaar deed kondigde ook branchegenoot Exact in september een overname aan. Het sloeg een flinke slag met de overname Unit 4 Bedrijfssoftware, het bedrijfsonderdeel van Unit4 dat de accountancy-, MKB- en grootzakelijke markt in Nederland en België bedient. Die stap past in de strategie om een toonaangevende speler in de Benelux te worden, vertelde COO Paul Ramakers aan Accountancy Vanmorgen.

Eindelijk het accountantsprotocol voor de NOW-afrekening

Na het snelle optuigen van noodsteunregelingen in het voorjaar kwam in de loop van de zomer steeds nadrukkelijker de vraag naar voren: maar wat is de rol van de accountant daarbij nu eigenlijk precies? Welke afspraken worden er gemaakt over de eindafrekening en welke verantwoordelijkheid neemt de accountant daarbij op zich? Steeds vaker vroegen accountants zich ook af of ze straks niet in de problemen komen als steunaanvragen achteraf niet blijken te kloppen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was daarover lange tijd in gesprek met de NBA. In september kon minister Koolmees dan toch het langverwachte accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1 publiceren waar zijn ambtenaren samen met de beroepsvereniging aan hadden gewerkt. In zijn Kamerbrief kondigde Koolmees aan dat bedrijven vanaf begin oktober de eindafrekening konden gaan aanvragen.

EY aansprakelijk gesteld door Chinees staatsbedrijf

Dat 2020 voor EY geen fijn jaar is moge duidelijk zijn, met vooral de Wirecard-affaire in het achterhoofd. Maar bij andere, wat minder in het oog springende zaken, had het Big Four-kantoor het soms ook moeilijk. Zo bleek uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam die Accountancy Vanmorgen wist te achterhalen dat het Chinese staatsbedrijf COFCO EY aansprakelijk stelt voor de schade die het zegt te hebben opgelopen bij de aankoop van de Rotterdamse handelaar in agrarische producten Nidera. EY zou haar werk als controlerend accountant niet goed hebben gedaan, waardoor koper COFCO een te rooskleurig beeld had van Nidera.

Fiscaal

Belastingplan 2021

September staat op fiscaal gebied traditiegetrouw in het teken van de nieuwe belastingplannen van het kabinet die op Prinsjesdag worden aangekondigd. Accountancy Vanmorgen vroeg een aantal fiscalisten vooraf wat er eigenlijk in zou moeten staan. Wat viel er dit jaar op in de plannen die iets later daadwerkelijk warden gepresenteerd? In elk geval de baangerelateerde investeringskorting (BIK) waar niet iedereen blij mee was. Accountancy Vanmorgen verzamelde alle fiscale kabinetsvoornemens. Over box 3 is natuurlijk al lange tijd veel te doen en het kabinet besloot dat vanaf 2021 het heffingvrij vermogen in box 3 omhoog gaat naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner. We zetten op een rij wat hetzelfde blijft in box 3 en wat er verandert.

Het Register Belastingadviseurs (RB) was kritisch over het Belastingplan: ‘We constateren dat eerder genomen maatregelen worden teruggedraaid. Andere belangrijke onderdelen lijken in het geheel te ontbreken’. Ook enkele deskundigen die Accountancy Vanmorgen naar hun mening vroeg waren niet onverdeeld enthousiast. ‘Gij zult niet ondernemen en niet in vastgoed beleggen…’ Dat was het motto dat directeur Chris Dijkstra van The Watermill Tax & Advisory uit de aangekondigde belastingplannen destilleerde.

Opvallend

De nu 54-jarige boekhouder Adri de Bruyn strijdt al jaren met de gemeente Bergen op Zoom. Vijf jaar geleden kreeg De Bruyn bezoek van twee gemeenteambtenaren. Hij zou zijn woning ten onrechte als kantoor gebruiken. Vijf gewonnen rechtszaken later staat de boekhouder nog altijd met lege handen en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten, vertelde hij ons.

De accountant als held

Accountants en fraude: vaak gaat het dan over wat de accountant niet heeft opgemerkt nadat er ergens blijkt te zijn gefraudeerd. Maar soms is de accountant juist de held in het verhaal, zoals in Rotterdan. Daar ontdekte de accountant van containeroverslagbedrijf Rotterdam Short Sea Terminals (RST) een geval van miljoenenfraude door drie medewerkers, die er dankzij de opbrengst een luxeleven op na hielden. De drie kregen in juli wegens oplichting en gewoontewitwassen celstraffen van respectievelijk 33, 24 en 20 maanden opgelegd, de uitspraak kwam in september naar buiten.

