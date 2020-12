2020 | AUGUSTUS | Nieuwe overname Visma & een opmerkelijke strijd tussen Jan en Jan

Het jaar van anderhalve meter, van recessie, van politieke verschuivingen – dat was 2020. Nu de jaarwisseling nadert, blikt Accountancy Vanmorgen terug. Elke dag lees je over de belangrijkste gebeurtenissen uit een van de afgelopen maanden. Vandaag: augustus, de maand waarin velen van ons toch nog op vakantie gingen, Menno Snel nieuw werk vond en Visma ondertussen vrolijk doorging met overnames.

Accountancy

Na de overnames van Visionplanner en Nmbrs eerder in het jaar wordt in augustus steeds duidelijker dat Visma structureel op overnamepad is. Ook boekhoudplatform Yuki wordt overgenomen, meldt het Scandinavische softwarebedrijf. Yuki zet de bedrijfsactiviteiten onder de huidige naam als zelfstandige organisatie voort.

Echt groot nieuws blijft voor het overige op accountancygebied in vakantiemaand augustus toch wel een beetje uit. Wél relevant voor de accountant: Wwft en de rol van de poortwachter. Want hoe vul je die rol als accountant of bankier nu precies in? Die vraag stond centraal in een zaak tussen de Rabobank en een coffeeshophouder die geen rekening bij de bank mocht openen. Terecht, oordeelde het Gerechtshof Den Haag. De coffeeshophouder gaf tijdens een cliëntenonderzoek onvoldoende openheid van zaken. Het nieuws daarover werd één van de best gelezen berichten in augustus.

Een ander opmerkelijk accountantsnieuwtje kwam ook uit de rechtszaal, waar JAN© Accountants en Belastingadviseurs niet echt een goede beurt maakte. Het accountantskantoor spande een kort geding aan tegen een student fiscaal recht aan de VU, die met zijn digitale chatbot Jan de Belastingman mindervermogende mensen helpt door informatie over aftrekposten bij de IB-aangifte te geven. JAN vorderde de student op straffe van dwangsommen te bevelen elke inbreuk op de woord- en beeldmerken van JAN en op de handelsnamen van het kantoor te staken en hem te bevelen de domeinnaam www.jandebelastingman.nl aan JAN over te dragen. De rechtbank Amsterdam maakte echter korte metten met het betoog van het accountantskantoor: van merkinbreuk of inbreuk op de handelsnaam was helemaal geen sprake. Een bijzondere overwinning van een student die geen krimp gaf toen hij het middelgrote accountantskantoor op zijn dak kreeg – en daarvoor na afloop veel schouderklopjes oogstte.

Fiscaal

De bezoeker van Accountancy Vanmorgen houdt van praktische tips, ook op fiscaal gebied. De Belastingdienst actualiseerde de handreiking over de hoofdregels bij de aftrekbaarheid van eten en drinken in de omzetbelasting (OB) en inkomstenbelasting (IB). Het was in augustus één van de best gelezen berichten.

Reizen tussen camping en werkplek: is dat aan te merken als woon-werkverkeer? In vakantiemaand augustus was dat natuurlijk een extra relevante vraag. Accountancy Vanmorgen zette de fiscale aspecten van woon-werkkilometers op een rij.

Opvallend

Erg sneu was het nieuws over Koert van der Bij, die op 24 april na 40 jaar dienst afzwaaide als CFO van Alfa Accountants. Van der Bij kreeg een passend afscheidscadeau: een personenbusje voor zijn hulpproject in Gambia. De Naaldwijker had daarom gevraagd, zodat leerlingen bij een schoolproject in het Afrikaanse land konden worden opgehaald en weggebracht. De bus bleek onderweg te zijn leeggeroofd, een schadepost van 8.000 euro. De diefstal werd ontdekt toen een van de medewerkers in Gambia het voertuig ging ophalen. Gelukkig boden in Nederland als snel verschillende mensen hun hulp aan bij het vergoeden van de schade, vertelde Van der Bij.

Is de accountant ongelukkig? Volgens Careerbliss wel. De Amerikaanse banenwebsite zet de beroepsgroep op 1 in de lijst van ‘meest ongelukkige beroepen’. De accountant scoort het laagst op werkgeluk. Nog net wat minder ongelukkig zijn onder anderen de beveiligingsmedewerker, de caissière, de horecamedewerker en de verpleegkundige.

Transfers & overnames

