NBA publiceert alert over eisen elektronische verslaglegging

De NBA heeft Alert 43 ‘Vaststellen dat voldaan is aan ESEF-vereisten’ gepubliceerd. De alert gaat in op de controle van de verplichting voor bepaalde OOB’s en andere beursfondsen om de jaarlijkse financiële verslaggeving in een elektronisch formaat op te stellen.

ESEF staat voor European Single Electronic Format. De eisen betreffen de specificatie van een uniform elektronisch verslagleggingsformaat. Deze vereisten moeten op grond van een door de Europese Commissie voorgeschreven verplichting worden gebruikt voor de opstelling van jaarlijkse financiële verslagen door uitgevende instellingen. NBA Alert 43 geeft op het abstractieniveau van een standaard aan wat de accountant moet doen om vast te stellen dat een onderneming aan haar ESEF-verplichtingen heeft voldaan. ‘Het is daarmee geen werkprogramma voor de accountant’, aldus de organisatie.

Omzetten in standaard

De NBA heeft ook het regelgevend kader rondom ESEF en een Engelse vertaling van de tekst van de accountantsverklaring gepubliceerd. ‘Het regelgevend kader geeft aan hoe ESEF is vastgelegd in de wet- en regelgeving en tot welke verplichtingen dit leidt voor de accountant. Omdat ESEF nog nieuw is, kan in de praktijk blijken dat een aanvulling of aanpassing van de alert nodig is. Mocht dit het geval zijn, dan zal de NBA dit zo snel mogelijk aanpassen.’ De NBA wil de alert dit jaar omzetten in een standaard die niet alleen geschikt is voor de controle van financiële verslagen in ESEF, maar ook voor andere elektronische verantwoordingsdocumenten.