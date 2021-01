Geen beslag op zorgbonus door Belastingdienst

De Belastingdienst zal voor de invordering van belastingen en toeslagen geen beslag leggen op de zorgbonus.

Zorgmedewerkers die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht kunnen via hun werkgever in aanmerking komen voor een zorgbonus van 1000 euro netto. Discussie is er over de vraag of deze zorgbonus onder een eventueel loonbeslag valt. Moet de werkgever de zorgbonus afdragen aan de deurwaarder als beslag op loon is gelegd?

Geen beslag en vordering

De Belastingdienst heeft inmiddels het standpunt ingenomen geen beslag te leggen op de zorgbonus. Dit staat in een wijziging van de Leidraad invordering 2008 (de beleidsregels van de Belastingdienst). Deze wijziging is op 30 december 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Een nieuw artikel is toegevoegd:

14.4.1a. Geen beslag op coronabonus zorgprofessional

De ontvanger laat geen derdenbeslag leggen onder een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, voor een bonus die door de zorgaanbieder wordt uitgekeerd aan een zorgprofessional als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19, voor zover aan de zorgaanbieder een subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.

Als reeds beslag is gelegd onder de zorgaanbieder, verzoekt de ontvanger niet om afdracht van de bonus of betaalt de ontvanger de bonus alsnog aan de zorgprofessional uit als de zorgaanbieder de bonus al aan de ontvanger heeft afgedragen.

Het nieuwe artikel 19.1.6b. Geen vordering voor corona bonus zorgprofessional kent een vergelijkbare tekst.

Toelichting

De reden van dit beslagverbod wordt als volgt toegelicht:

“Gezien het doel en uitgangspunt van de subsidie vind ik het onwenselijk dat deze bonus onder het derdenbeslag of de vordering valt van de ontvanger. Daarom zijn in de Leidraad deze uitzonderingen opgenomen. De ontvanger zal de bonus van de zorgprofessionals dan ook niet opeisen. Dit schept bovendien duidelijkheid voor de zorgaanbieders als zij worden geconfronteerd met een derdenbeslag of een loonvordering van de ontvanger.

Om te voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat tussen zorgprofessionals die de bonus al hebben ontvangen en nog moeten ontvangen, wordt aan deze bepalingen terugwerkende kracht toegekend naar het moment dat de subsidie op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 aangevraagd kon worden, te weten 1 oktober 2020.

Eventuele bonussen, waarvoor deze uitzondering geldt, die na oktober 2020 aan de ontvanger zijn afgedragen op grond van een derdenbeslag of een loonvordering, zullen door de ontvanger worden gerestitueerd aan de zorgprofessionals.”

Wat te doen?

Voor werkgevers is het nu duidelijk dat ze de zorgbonus niet aan de Belastingdienst moeten afdragen. Mocht dit al zijn gebeurd dan zal de Belastingdienst de zorgbonus aan de zorgprofessional betalen. Mogelijk moet de werknemer hier nog zelf om verzoeken.

Als niet de belastingdienst maar een gerechtsdeurwaarder beslag onder de werkgever heeft gelegd, kun je het beste de uitkomst van een proefprocedure afwachten.

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR, Sociaal Werk Nederland) vinden het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de vraag of de zorgbonus onder het beslag valt.

