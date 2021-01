Creditcardonderzoek brengt forse belastingfraude tandarts aan het licht: 9 maanden cel geëist

Het OM heeft bij de rechtbank in Zwolle 9 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 euro geëist tegen een tandarts die wordt verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking via Andorra en van witwassen.

Buitenlands vermogen niet aangegeven

Uit onderzoek in het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst bleek dat de tandarts veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard uitgegeven door een bank in Andorra, meldt het OM. De man bleek geen opgaaf te doen van buitenlands vermogen in zijn IB-aangifte. Daarnaast leek hij werkzaamheden in Nederland te verrichten, maar bleek dat evenmin uit zijn ingediende aangiftes. Op basis van die informatie is door de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Belastingfraude

De tandarts bleek inkomsten uit werkzaamheden bij diverse Nederlandse tandartspraktijken niet te vermelden in zijn IB-aangiftes, kwam uit het FIOD-onderzoek naar voren. Zo factureerde hij in de periode 2009-2014 voor meer dan 1 miljoen euro aan verschillende Nederlandse tandartspraktijken, met het verzoek de verschuldigde bedragen over te maken op een bankrekening in Andorra. Volgens een berekening van de Belastingdienst bedraagt het belastingnadeel over die jaren € 469.580.

Witwassen

Ook werd volgens het OM van de bankrekening van de tandarts in Andorra in de loop van de jaren geld opgenomen, meegenomen naar Nederland en in zijn woning verstopt. Volgens justitie werd bovendien geld doorgesluisd naar de Nederlandse bankrekeningen van de man. Van de Nederlandse bankrekeningen betaalde hij onder meer de hypotheek van zijn woning en de huur van een appartement in Nederland. Een vorm van witwassen, stelt de officier van justitie.

‘Jarenlang welbewust frauduleus handelen’

De verdachte heeft zijn in Nederland verdiende geld opzettelijk laten uitbetalen op een bankrekening in Andorra, buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst, stelt justitie. Een land waar destijds ook nog een bankgeheim gold. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte welbewust zijn frauduleuze handelingen jaar na jaar voortgezet. De fraude is alleen beëindigd dankzij het ingrijpen van de FIOD en het OM. De eis van een onvoorwaardelijke celstraf en een geldboete zijn volgens de officier van justitie op zijn plaats gezien de ernst van de feiten, de hoogte van het nadeelbedrag en de lange periode dat de tandarts zo frauduleus heeft gehandeld.

De rechter doet 4 februari uitspraak.

Bron: OM