Transitievergoeding blijft steeds vaker achterwege

Volgens horecabranchevereniging KHN, rechtsbijstandverlener DAS en Ondernemend Nederland kunnen steeds meer bedrijven de transitievergoeding voor ontslagen werknemers niet meer ophoesten.

Bij DAS komen steeds meer ontslagzaken aan de orde waarbij werkgevers niet of minder vergoeding willen betalen. Dat speelt volgens Ondernemend Nederland al sinds november. Snijden in de personeelskosten is een manier om financieel te overleven, maar een transitievergoeding betalen blijkt een te grote kostenpost, met een bedrag dat tot € 80.000 kan oplopen.

Voorfinanciering

Dat leidt ertoe dat bedrijven dan toch maar mensen in dienst houden, met een faillissement als risico. Al wordt er soms onderling wel een oplossing gevonden volgens DAS. Ondernemend Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel wil dat de overheid de transitievergoedingen gaat voorfinancieren, omdat bedrijven ook na de lockdown nog in zwaar weer zullen zitten. ‘Dan verrekenen we het op een andere manier met die bedrijven als de economie weer draait. Bedrijven staan nu voor de keuze: of ze houden mensen aan en reorganiseren niet, of ze betalen de vergoeding en gaan failliet.’ Een alternatief zou zijn gespreide betaling.

Brief aan minister

Biesheuvel wijst erop dat niet alleen de horeca- en evenementensector last hebben van de gedwongen sluiting. ‘Denk ook aan bowlingbedrijven en toeleveranciers aan de horeca, voor wie de vraag nu opdroogt, en natuurlijk reisbureaus.’ De branchevereniging stuurt maandag een brief naar minister Koolmees (Sociale Zaken) over de problematiek.

Transitievergoeding naar UWV

Robèr Willemsen van KHN geeft aan dat de transitievergoeding bij een afnemende loonsom steeds moeilijker te betalen is. Want een lagere loonsom betekent ook minder NOW-subsidie. ‘We hebben zo’n hoge schuldenlast opgebouwd door uitstel van betalingen, dat er echt iets moet gebeuren in de vorm van aanpassing van de NOW en TVL, of het overdragen van de transitievergoeding naar het UWV.’

Bron: BNR