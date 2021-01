Thuiswerken fiscaal complexer voor grensarbeiders

Grensarbeiders die na covid graag blijven thuiswerken, krijgen te maken met een gecompliceerde belastingaangifte. Het regiem verschilt daarbij van land tot land.

31 maart

Daarover schrijft het Financieele Dagblad. Nederland heeft eind vorig jaar met België en Duitsland de overeenkomsten verlengd over de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van de coronacrisis verplicht thuiswerken of thuis blijven zonder te kunnen werken. Volgens deze afspraken worden thuiswerkdagen van grensarbeiders geacht te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend zonder de maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie. Op 31 maart 2021 lopen deze verlengingen, die ook voor enkele socialezekerheidsuitkeringen gelden, af.

Ruim 100.000 mensen

Voor de coronacrisis waren er zijn ruim 100.000 werknemers die dagelijks of wekelijks de Belgische of Duitse grens overstaken om in het buurland naar hun werk te gaan. Voor hen dreigt een blijvende verruiming van de thuiswerkmogelijkheden ingrijpende repercussies te krijgen na 31 maart. Zonder aanpassing van EU-wetgeving en belastingverdragen kunnen Nederland, België en Duitsland namelijk sociale premies en belasting gaan heffen over de dagen dat de grenswerker thuiswerkt in eigen land. Grenswerkers betalen normaal gesproken belasting en sociale premies in hun werkland.

Sociale zekerheid

Boven een drempel van 25% werktijd en/of loon in het woonland valt een werknemer op grond van de huidige EU-regels volledig onder de sociale zekerheid van het woonland. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld de zorgverzekering, de kinderbijslag, doorbetaling bij ziekte of de opbouw van staatspensioen, regelingen die per land sterk verschillen. Ook voor werkgevers zitten er op dit gebied addertjes onder het gras als thuiswerken tot het normale werkpatroon gaat behoren. Zij moeten op zijn minst kostbaar advies gaan inwinnen en zich bij instanties van de buurlanden aansluiten voor het afdragen van werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid.

