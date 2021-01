Kabinet denkt na over coronaverlof vanwege verlenging lockdown

Het kabinet is met bonden en werkgevers in gesprek over de mogelijkheid om extra vrije dagen te gunnen aan ouders met kinderen thuis. Dat heeft premier Rutte aan de Tweede Kamer gemeld.

Pleidooi vakbonden

Vakbonden FNV, CNV en VCP pleitten eerder deze week in een brief aan kabinet en Kamer opnieuw voor maatregelen zoals coronaverlof en/of een coronafonds om de situatie van honderdduizenden Nederlandse werknemers werkbaar te houden en werkgevers daarvoor te compenseren. FNV, CNV en VCP vragen de regering om een ruimhartig betaald verlof gedurende de periode dat scholen en kinderopvang zijn gesloten.

Uitvoeringsproblemen

In de Tweede Kamer vroegen partijen aan het kabinet om naar dit voorstel te kijken. Premier Rutte meldt wel wat ziet in een voorstel voor coronaverlof, maar noemt de “vormgeving heel complex.” Ook ziet Rutte mogelijke problemen met de uitvoering.

Volgende week duidelijkheid over steunmaatregelen

Volgende week komt er meer duidelijkheid over de gesprekken met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dan zal het kabinet ook meer informatie geven over de uitbreiding van de economische steunpakketten. Omdat de lockdown zeker tot ten minste 9 februari is verlengd wil het kabinet ondernemers extra steunen.