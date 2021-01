Kamervragen over vermenging accountancy en advocatuur

Bent u bereid de markt dusdanig te reguleren dat vermenging van accountancy en advocatenpraktijken geen doorgang kan vinden? Dat is één van de vragen die SP-Kamerlid Michiel Van Nispen heeft gesteld aan de ministers van Financiën en voor Rechtsbescherming. Van Nispen heeft het FD gelezen en maakt zich nu naar aanleiding van een opiniebijdrage van hoogleraar Marcel Pheijffer zorgen over de mogelijke vermenging van accountancy en advocatuur.

Verkeerde prikkels

Pheijffer reageerde met zijn opiniestuk op berichtgeving in het FD over het feit dat grote accountantskantoren zich steeds vaker richten op de advocatuur, nu er voorzichtig ruimte lijkt te ontstaan voor openstelling van de streng gereguleerde juridische markt. Pheijffer ziet daar – bezien vanuit het maatschappelijk verkeer en het publiek belang – weinig toegevoegde waarde in. Volgens hem laten de accountantskantoren daarmee bovendien zien ‘maling te hebben aan onderzoeksrapporten in onder meer Australië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika én Nederland, waarin wordt gewezen op de perverse en verkeerde prikkels die kunnen uitgaan van de samenloop tussen accountants- en adviesdiensten.’ Ook schrijft hij ‘dat accountants onafhankelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid hoog in het vaandel moeten hebben staan, terwijl bij een advocaat het cliëntbelang altijd vooropstaat. Het is dan ook niet verstandig die twee tegenover elkaar staande beroepshoudingen onder hetzelfde dak te vermengen.’

Kamervragen

SP’er Van Nispen stelt de kwestie nu in de Kamer aan de orde en vraagt de ministers onder meer om te reageren op de door Pheiffer geuite bezwaren. Daarnaast wil het Kamerlid weten of een dergelijke vermenging op dit moment wettelijk door de beugel kan en of de ministers dit wenselijk vinden. ‘Ziet u ook dat de belangen van accountants, die in essentie onafhankelijk, objectief en onpartijdig moeten opereren, zich zeer slecht verhouden tot de belangen van een advocaat, die het cliëntbelang altijd voorop moet stellen, en bent u het er dan mee eens dat deze twee branches beter gescheiden zouden kunnen blijven? Zo nee, kunt u uitgebreid beargumenteren waarom u dat niet zo ziet?’

Kamervragen: De wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur.