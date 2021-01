Grote accountantskantoren zien kansen op juridische markt

Advocatenkantoren gaan in de toekomst waarschijnlijk steeds meer concurrentie ondervinden van accountantskantoren die zich met veel slagkracht op de juridische markt storten. Nu de streng gereguleerde juridische markt langzamerhand opengebroken lijkt te worden zien verschillende Big Four-kantoren kansen in de advocatuur.

Strenge beroepsregels

Accountantskantoren kijken al langer met een schuin oog naar de juridische markt. Volgens de beroepsregels mogen advocaten alleen in dienst zijn van kantoren die in meerderheid onder leiding staan van vakgenoten. Die regels moeten onder meer de onafhankelijkheid garanderen. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) staat echter onder grote druk om de regels aan te passen.

Experiment

De orde kondigde daarom eind vorig jaar aan dat er wordt gestart met een tijdelijk experiment. Vanaf 1 januari 2021 wordt het voor rechtsbijstandsverzekeraars onder voorwaarden mogelijk gemaakt om ook niet-verzekerden bij te staan. Daarnaast wordt door de NOvA ook breder onderzoek gedaan en nagedacht ‘over de mogelijkheden van een meer fundamentele systeemwijziging.’

ACM wil meer

De ACM ziet dat als een stap in de goede richting ‘maar vraagt zich af of andere bedrijven dan rechtsbijstandsverzekeraars niet onder vergelijkbare voorwaarden hun advocaten kunnen laten werken. Een breder en gedifferentieerder aanbod kan innovatie bevorderen en kan leiden tot een betere prijs-kwaliteitsverhouding. Dit zou voor rechtzoekenden de drempel kunnen verlagen om juridische bijstand in te roepen.’

Big Four

Deloitte, EY en KPMG Meijburg staan te trappelen om in te springen op die ontwikkeling, blijkt uit een rondgang van het FD. Zo wil KPMG Meijburg dit jaar al zijn eerste in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten aantrekken. Deloitte bouwt onder leiding van voormalig advocaat Frederieke Leeflang onder de naam Deloitte Legal gestaag aan een juridische poot. Die praktijk is onderdeel van de adviestak van het kantoor, maar doet het vooralsnog zonder advocaten. Leeflang wil met het in dienst nemen van advocaten gaan inspelen op een toenemende vraag vanuit de markt.

Concurrentie door geïntegreerde dienstverlening

Voor klanten zou zulke geïntegreerde dienstverlening door accountantskantoren aantrekkelijk kunnen zijn, omdat er dan naast adviseurs en fiscalisten niet ook nog eens een advocatenkantoor ingeschakeld hoeft te worden. De traditionele advocatenkantoren kunnen hun borst nat maken, stelt sectoreconoom Han Mesters van ABN Amro. ‘De Big Four hebben ontzettend veel slagkracht. Als advocaten geld moeten uittrekken voor innovatie, dan voelt dat door het partnermodel toch een beetje als een greep in de eigen portemonnee. De Big Four, met hun internationale netwerk, hebben hun innovatiebudget veel beter geborgd.’

Bron: FD