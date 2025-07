Advocatuur onderzoekt alternatieve bedrijfsstructuren

Opdracht is ook om te kijken naar de manier waarop kernwaarden van de advocatuur daarin kunnen en horen te worden beschermd. De commissie staat onder leiding van Jaap Winter (VU, UvA). Alternatieve bedrijfsstructuren zijn structuren waarin advocaten, al dan niet met anderen, (samen)werken buiten een traditioneel advocatenkantoor. “Dit onderzoek is voor de algemene raad van belang om een goede afweging te kunnen maken over een mogelijke wijziging van de regelgeving over samenwerkingsverbanden met advocaten die dergelijke alternatieve bedrijfsstructuren structureel mogelijk kan maken”, aldus de orde.

Vijf kernwaarden

In het onderzoek worden bestaande en nieuwe alternatieve bedrijfsstructuren onderzocht in relatie tot de vijf kernwaarden van de advocatuur. “Met name de kernwaarden onafhankelijkheid, partijdigheid en vertrouwelijkheid zijn daarbij van belang. Daarnaast wordt onderzocht welke waarborgen nodig zijn voor de bescherming van die kernwaarden.” De orde verwijst ook naar de uitspraak van het Europese Hof, dat in december oordeelde dat een lidstaat zuiver financiële investeerders (oftewel private equity) kan verbieden om deel te nemen in het kapitaal van een advocatenvennootschap. Ook een experiment met rechtsbijstandsverzekeraars wordt betrokken in het onderzoek. De commissie wil in het eerste kwartaal van 2026 de bevindingen presenteren en bestaat naast Winter uit Femke de Vries (RUG), Jan Broekhuizen (UvA), Barbara Baarsma (UvA) en Leen Paape (Nyenrode).