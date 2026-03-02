Toezichtscollege advocatuur wil meer aandacht voor preventie

Wat het College van Toezicht voor de advocatuur betreft ligt het accent bij het toezicht op de beroepsgroep nog te veel op handhaving achteraf. Preventie verdient meer aandacht, is de aanbeveling.

Het college bezoekt jaarlijks alle dekens, die regionaal belast zijn met het toezicht op de naleving van wetten en regels. Afgelopen jaar werd de werking van het risicogestuurde toezicht onder de loep genomen, de uniformiteit van de klachtprocedure en gezichtspunten bij handhaving en het jaarplan van het dekenberaad.

Nadruk op repressief toezicht

Bij die bezoeken is gebleken dat het aantal meldingen van bedreigde advocaten aanzienlijk is gestegen en dat de complexiteit van klachten toeneemt door mondiger en proceslustiger gedrag van klagers, zo staat in het jaarverslag. De grotere inzet op risicogestuurd financieel toezicht heeft de effectiviteit van het toezicht volgens het college vergroot. Maar: “Naar aanleiding van deze dekenbezoekronde signaleert het college dat in het toezicht op de advocatuur nog steeds de nadruk ligt op repressief toezicht. Repressief en preventief toezicht blijken in de praktijk lastig te onderscheiden.”

Registratie punt van aandacht

Preventief risicogestuurd toezicht is met name nog niet goed ontwikkeld in het niet-financiële toezicht. Kantooronderzoeken zijn daarbij een belangrijk instrument, aldus het college. “De registratie van kantooronderzoeken is niet altijd correct uitgevoerd en kan wisselen per arrondissement. Daarom is ook registratie een punt van aandacht.” Grote kantoren hebben hun eigen specifieke risico’s, maar er is nog geen concrete visie op de uitoefening van het toezicht op deze kantoren, stelt het college ook.

Het college ziet dat de wijze van afdoening van klachten en signalen per deken kan verschillen, evenals de keuze voor het handhavingsmiddel. “Om die reden doet het college de aanbeveling de gezichtspunten voor handhaving en de wijze van registratie daarvan verder te uniformeren.”

Op de rol staat de vorming van een Onafhankelijk Toezichthouder Advocatuur, die de toezichtsrol van de dekens gaat overnemen. Maar daarover moet nog door de Tweede Kamer worden beslist.