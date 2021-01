Commerzbank verschuilt zich achter accountant

Commerzbank voelt zich een slachtoffer van de Wirecard-fraude. Maar de bank wast zijn handen in onschuld en wijst met de beschuldigende vinger naar accountant EY.

‘Zeer zorgvuldig’

Donderdag verscheen Marcus Chromik, risicomanager van de bank, voor de leden van het parlementaire onderzoeksteam dat de boekhoudfraude bij het ingestorte betaalbedrijf onderzoekt. Commerzbank gaf Wirecard, samen met onder meer het Nederlandse ING en ABN Amro, een kredietlijn van €1,8, ook als bleef de Financial Times schrijven over mogelijke onregelmatigheden bij Wirecard. Volgens Chromik had Commerzbank ‘zeer zorgvuldig’ gehandeld. Er waren inderdaad vragen bij de boekhouding maar Chromik zei dat het aan de accountant was om daarover te oordelen. Die accountant was EY.

EY verliest klant

De Duitse zakenkrant Handelsblatt schreef donderdag dat Deutsche Telekom niet verder gaat met EY als accountant. De reden is de Wirecard-affaire. De Duitse regering die grootaandeelhouder is van Deutsche Telekom zou hier op hebben aangedrongen. Overigens zette Commerzbank, ook deels in staatshanden, EY als accountant al eerder aan de kant.