Opnieuw flinke omzetgroei AFAS Software

AFAS heeft ondanks het uitbreken van de coronacrisis financieel een sterk jaar achter de rug. De softwareleverancier uit Leusden meldt in het jaarverslag 2020 een omzetgroei van vijftien procent door en een winst van €78 miljoen. De omzet van AFAS is in 2020 gestegen naar €192 miljoen. Een jaar eerder was dat €166 miljoen.

Productiviteit

De productiviteit binnen AFAS is net als een jaar eerder flink toegenomen, van €357 duizend naar €387 duizend per FTE in 2020. Dat is een stijging van acht procent. “Dit is echt een groot compliment waard naar onze mensen. Dat we in deze tijd samen hiertoe in staat zijn is heel mooi om te zien”, meldt CFO Arnold Mars.

‘Werken van de toekomst’ in nieuw hoofdkantoor

Ondanks het feit dat alle AFAS-medewerkers sinds maart thuis werken, heeft de softwareleverancier uit Leusden afgelopen jaar een nieuw hoofdkantoor geopend. Het gloednieuwe hoofdgebouw is volgens CFO Mars de ideale plek om het werken van de toekomst vorm te geven. “Ons nieuwe hoofdgebouw is veel meer dan een omhulsel van beton met werkplekken en vergaderlocaties”, vertelt Arnold Mars. “Het is straks ons clubhuis waar collega’s elkaar ontmoeten om elkaar te inspireren, ontwikkelen, prikkelen en soms gewoon om lol met elkaar te hebben. Vervolgens gaan ze veelal thuis en soms fysiek op het hoofdkantoor verder met hun werk. Het is straks vooral de broedplaats voor persoonlijke groei, een koffietje met een collega of het ontmoeten van zakelijke relaties.”

Meer thuiswerkers

AFAS verwacht dat medewerkers, ook na corona, veel meer vanuit huis werken. Het nieuwe pand bestaat voor twintig procent uit werkplekken, maar bovenal staat het er om medewerkers, klanten en gasten te inspireren, meldt het softwarebedrijf. “Medewerkers kunnen hier straks inderdaad hun werk komen doen, maar ze zijn hier ook om bijvoorbeeld fit te blijven, te borrelen en bij te praten met een collega of om een wandeling te maken in het park dat op ons complex zit”, vertelt Mars. “Het idee daarachter is dat als je medewerkers en klanten inspireert, je dat als organisatie verder brengt.”

Transitie naar thuiswerken, verzuimcijfers omlaag

In het afgelopen jaar heeft het coronavirus ontwikkelingen als thuiswerken, digitalisering op de werkvloer en werken vanuit de cloud in een stroomversnelling gebracht. Ook bij AFAS is besloten van de ene op andere dag vanuit huis te gaan werken. “Ik durf wel te zeggen dat wij erin zijn geslaagd om die transitie goed en snel te maken”, vertelt Mars. “We hadden natuurlijk het geluk dat onze systemen en onze processen goed passen bij werken op afstand. Wat ons echter kenmerkt is dat we een tegenslag als het coronavirus meteen omzetten in enorme activiteit. De knop ging bij iedereen om en daar ben ik onze mensen ontzettend dankbaar voor, want makkelijk is het niet.”

Dat het thuiswerken een succes is, blijkt volgens de softwareleverancier onder meer uit andere cijfers die niet over financiële weerbaarheid gaan. Zo heeft het bedrijf uit Leusden in het afgelopen jaar veel aandacht gehad voor de gezondheid van de medewerkers, met onder andere webinars over mentale fitheid en 10.000-stappen-challenges. Zodoende is het verzuimpercentage zelfs licht gedaald, van 1,6 procent in 2019 naar 1,5 procent in 2020.