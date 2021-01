MBO’er blijft kiezen voor ‘uitstervend beroep’ assistent-accountant

Beroepen waar meer dan 60% van de taken routinematig zijn, worden met uitsterven bedreigd. Hieronder valt ook de assistent-accountant. Toch kiezen jongeren nog vaak voor een MBO-studie op dit gebied.

Robotisering

Volgens de verwachting gaan robots en algoritmes in de nabije toekomst veel routinematige handelingen overnemen. Hierdoor kan 14 tot 50 procent van de banen verdwijnen, met name op MBO-niveau. Bedreigde beroepen zijn onder meer logistiek medewerker, administratief medewerker, secretaresse, boekhouder, assistent-accountant, reisconsulent en reisbureaumedewerker. Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat jongeren toch nog vaak voor ‘kansarme’ studies kiezen.

Baankans daalt

Daarover schrijven de onderzoekers donderdag in economenvakblad ESB. Van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond maakt ruim één op de vier deze ongunstige keuze. Bij andere jongeren is dat bijna één op de acht. Die verhouding is in tien jaar nauwelijks veranderd. Volgens de analyse is de kans dat iemand na een mbo-opleiding voor een van deze beroepen een baan vindt de afgelopen tien jaar relatief sterk gedaald. De daling is het sterkst op mbo-3-niveau. De kans dat je met een mbo-3-diploma voor een volledig routinematig beroep ook in dat metier terechtkunt, is nu bijna 9% kleiner dan wanneer je een mbo-3 hebt gedaan voor een beroep dat juist volledig uit niet-routinematige taken bestaat. Met een gemiddelde baankans na mbo-3 van 87,6% in 2017, is het ‘technologie-effect niet verwaarloosbaar’, zo concluderen de onderzoekers.

Doorstromen

Eind 2019 adviseerde de commissie al om administratief-economische opleidingen zo breed mogelijk te maken en de kansen om door te stromen naar een hoger niveau te vergroten.

Bron: ESB