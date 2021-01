Ministerie: geen reden NOW-controle te vereenvoudigen

Het Ministerie van SZW gaat niet mee in de wens van accountants om de NOW-controle te vereenvoudigen. Die regels zijn immers in overleg met de branche opgesteld. De NBA noemde het protocol eerder ‘uitvoerbaar’.

Te duur

Nadat ondernemers klaagden over de hoge kosten van een accountantsverklaring bij de ontvangen NOW-steun (‘aasgieren’) pleiten diverse accountantskantoren er in het Financieele Dagblad de controle te vereenvoudigen. Hierdoor zullen ook de kosten voor ondernemers meevallen. Nu duren controles vaak langer dan gedacht. Accountants willen dat de overheid de controle makkelijker maakt, bijvoorbeeld door gebruik van risicogestuurde datatechnologie toe te staan. Dit blijkt uit een rondgang van het FD langs grote en kleine accountantskantoren.

Niet in balans

‘De controle op de NOW is niet in balans met het risico. Het kan echt anders’, zegt Agnes Koops, rvb-lid en hoofd van de controlepraktijk bij PwC. Ze hoopt op een debat over hoe diepgaand die controle nog moet zijn. ‘Is het risico op fraude echt zo hoog? Of kunnen met een andere risico-acceptatie ook leven met minder werkzaamheden? Dat is een interessante discussie.’ Volgens het FD zeggen ook Deloitte, NBA, SRA en enkele mkb-accountants dat de accountancysector piept en kraakt door het extra werk dat de NOW-controle met zich meebrengt.

Complex

In de praktijk blijkt de NOW-controle moeilijker en tijdrovender dan aanvankelijk gedacht. Accountants pleiten er in het FD voor de integrale controle van de NOW los te laten en in plaats daarvan een risicogestuurde aanpak in te zetten. Met data-analyse kan de overheid inzoomen op uitzonderingen. Denyse Davelaar van CROP zegt: ‘Normaal mogen we met een vrij grote hark door de boekhouding, nu moeten we een stofkam gebruiken.’

Uitvoerbaar

Het ministerie van Sociale Zaken ziet echter geen aanleiding de controleprotocollen aan te passen, laat een woordvoerder aan het FD weten. Men heeft daarover nog niets van de NBA gehoord. Het ministerie wijst er verder op dat de NBA het protocol ‘als uitvoerbaar heeft bestempeld’. Ook is er rekening gehouden met de omvang van bedrijven. Kleine bedrijven die weinig steun nodig hebben, hoeven geen dure accountant in te schakelen. ‘Met de afspraken met de NBA is gezocht naar een redelijk midden tussen de administratieve lastendruk en het risico op oneigenlijk gebruik en fraude’, aldus het ministerie.

Bron: FD