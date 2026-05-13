Vertrekkend accountant vertraagt controleverklaring jaarcijfers VEB

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft nog geen goedkeurende controleverklaring verkregen voor de 2025-cijfers. Dat lijkt te maken te hebben met het inruilen van accountant 4You voor BakerTilly.

De zaak werd opgemerkt door Accountant.nl. De VEB laat al 22 jaar de jaarrekening controleren door 4You Accountancy en rechtsvoorganger Bouwer & Officier uit Delft. Maar daaraan is een einde gekomen, zo schrijft de auditcommissie in het nog niet van een controleverklaring voorziene jaarverslag. Mei vorig jaar zijn de bevindingen met betrekking tot de 2024-cijfers besproken. “De accountant heeft extra aandacht gevraagd voor de controle en administratieve behandeling van aanpalende stichtingen met derdengelden en voor de procedures rondom de uitbetalingen aan begunstigden.”

Snelle wisseling

De auditcommissie deelde haar zorgen over de vele wisselingen in het auditteam en de mogelijke gevolgen voor de controlekwaliteit. Het VEB-bestuur heeft de rol van 4You ook besproken met de commissarissen. “De veelvuldig wisselende samenstelling van het auditteam zorgde in de afgelopen drie jaar voor kwaliteitsverlies en inefficiëntie. Dit heeft mede bijgedragen aan onaanvaardbaar hoge kosten voor de audit.” Een jaar geleden meldde de auditcommissie al te betreuren dat controlerend accountant Hans Eenhoorn werd opgevolgd door 4You-oprichter Antoinette Dijkhuizen. “De heer Eenhoorn was slechts een jaar verantwoordelijk voor de controle bij de VEB.”

De uitkomst van de overwegingen was dat de VEB uit ging kijken naar een andere accountant en dat is Baker Tilly geworden. Die keuze moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders.

Onenigheid over kosten

Dat er met 4You stevig is gedebatteerd over de kosten, blijkt wel uit de jaarrekening. De accountantskosten beliepen in 2025 bijna € 40.000, “gebaseerd op een degelijke controle met een volgens VEB reële en efficiënte tijdsbesteding van de controlerende accountant; rekeningen voor ongevraagd, vermijdbaar, ontoereikend en/of ongespecificeerd meerwerk zijn niet betaald”.

In 2024 hing er een prijskaartje van ruim € 60.000 aan de accountant, mede doordat de voorziening over 2023 € 35.000 te laag was.

Baker Tilly maakt controle af

Adjunct-directeur Joost Schmetz van de VEB laat aan Accountant.nl weten dat de controleverklaring later dit jaar alsnog komt en dat opvolgend accountant Baker Tilly de controle ter hand heeft genomen. “Wij hebben de accountant herinnerd aan de opdracht in het voor haar laatste jaar en de daarbij gemaakte afspraken, maar hebben helaas moeten constateren dat de accountant de controle feitelijk in de loop van het controleproces al had beëindigd.”

Antoinette Dijkhuizen laat tegenover Accountant.nl weten dat de mededelingen van de VEB onjuist zijn. “Wij betwisten de lezing van de VEB over de jaarrekeningcontrole. Bij een verschil van inzicht is het gebruikelijk om met elkaar in gesprek te gaan. Komen beide partijen niet tot een overeenstemming, dan staat het de controlecliënt vrij een klacht bij de Accountantskamer in te dienen.”