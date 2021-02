AV Peilstok | Accountants optimistischer over omzetgroei in coronatijd

Accountancy Vanmorgen peilde de stemming onder accountants over 2021. In een aantal artikelen worden de resultaten gepresenteerd. In aflevering 1: omzetverwachting.

75% verwacht groei

Driekwart van de 156 deelnemers aan de AV Peilstok verwacht een omzetgroei in 2021. Een op de vijf is zelfs behoorlijk optimistisch en ziet de omzet met meer dan 10 procent toenemen. De groep opmisten is twee keer zo groot als de groep pessimisten. Slechts één op de tien deelnemers aan de enquête verwacht in 2021 een dalende bureauomzet. De branche lijkt daarmee iets positiever dan een jaar geleden, toen Accountancy Vanmorgen eenzelfde peiling hield. Toen verwachtte 14% een omzetgroei van meer dan 10% (nu: 20%).

Branchespecialisatie loont

Kijken we naar de verwachtingen van de verschillende type kantoren, dan zijn de kantoren met een branchespecialisatie met afstand het meest optimistisch gestemd. Van hen verwacht meer dan de helft een omzetgroei van 5 tot 10 procent. Full service kantoren (die ook audits) doen zien het zelfs nog zonniger in: 31% verwacht een omzetgroei van 10 procent of meer en niemand voorziet een omzetdaling. Full service kantoren zonder audit-diensten (de grootste groep deelnemers in de enquête) zijn gematigd optimistisch. Meest somber gestemd zijn lokale MKB-kantoren. Van hen verwacht 28% een omzetdaling, een percentage dat ver uitsteekt boven dat van de andere bureaus. Eenderde van de lokale MKB-kantoren ziet de omzet maximaal 5% groeien. Toch is somberheid hier relatief, want nog altijd 40% van de lokale MKB-kantoren verwacht een groei van meer dan 5 procent.

Administratie- versus accountantskantoren

Er is ook een verschil zichtbaar tussen administratiekantoren en accountantskantoren. De eerste groep is positiever over hun groeikansen in 2021 dan de tweede groep. Waar 40% van de accountantskantoren de omzet met meer dan 5% ziet toenemen, is dit bij accountantskantoren 58%. Bijna een kwart van de administratiekantoren verwacht een omzetgroei van meer dan 10%. Bij de accountantskantoren is dit 18%. Aan de andere kant zijn er ook meer administratiekantoren pessimistisch gestemd. De groep die de omzet dit jaar ziet dalen is met 15% bijna twee keer zo groot als de groep van sombere accountantskantoren (8%).

Advies

Deelnemers aan de enquête denken dat de omzet in 2021, behalve uit administratieve diensten, vooral uit advies zal komen. Bedrijfseconomisch advies en fiscaal-juridische dienstverlening worden vaak genoemd als omzetdrivers. Accountants- en administratiekantoren verwachten daarentegen het minst van duurzaamheidsadvies en subsidiedienstverlening.

Nog enkele andere uitkomsten:

86,5% van de respondenten verwacht geen terugval in werkzaamheden

76,3% van de respondenten verwacht bij klanten meer tijd kwijt te zijn door covid

85,9% van de respondenten geen liquiditeitsproblemen

14,7% van de respondenten meer concurrentie van andere kantoren

73,7% van de respondenten meer klanten aan te trekken

16,7% van de respondenten gaat dit jaar het verdienmodel aanpassen