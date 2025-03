Wwft urgent, maar uitvoering blijkt struikelblok

Accountants- en administratiekantoren hebben nog veel werk te verzetten in het naleven van de Wwft, blijkt uit een enquête van ComplianceWise en Accountancy Vanmorgen. Opmerkelijk, aangezien de Wwft al sinds 2008 in werking is.

Werkdruk grootste uitdaging

Iets meer dan de helft ziet de werkdruk als uitdaging voor 2025 (56%), gevolgd door automatisering (52%) en het aantrekken en behouden van personeel (49%). Opvallend daarbij: slechts 20% geeft aan ‘Implementatie Compliance’ als grootste uitdaging voor 2025 te zien.

7% ziet omzetgroei van 20% of meer



De krapte op de arbeidsmarkt leidt niet alleen tot langere werkweken, maar dwingt kantoren ook om strenger te selecteren welke klanten ze kunnen bedienen. Dit drijft de tarieven omhoog, wat voor veel kantoren een positief effect heeft op de omzet. In 2024 zag meer dan de helft een omzetstijging van 5 tot 20%, 7% rapporteerde zelfs een groei van meer dan 20%.

‘Impact Wwft neemt toe’

Naast de werkdruk vormt de toename van regelgeving een uitdaging. Zo verwacht 71% dat de impact van de Wwft de komende jaren zal toenemen. Ondanks dat de meeste kantoren bereid zijn om compliant te werken, ervaart 75% ‘tijd en resources’ als grootste knelpunt.

Wwft heeft de aandacht



Toch heeft 58% van de kantoren al geïnvesteerd in software-oplossingen om de Wwft-naleving te verbeteren. Die investeringen werpen bij de meeste kantoren hun vruchten af. Zeker 43% geeft aan volledig te voldoen aan de Wwft. Zo’n 54% zegt het idee te hebben dat hun kantoor ‘enigszins, maar nog niet voldoende’ voldoet aan de Wwft. Ongeveer 77% geeft aan dat er al wel cursussen worden gevolgd op het gebied van de Wwft.

Ook cliëntacceptatie blijft een belangrijk thema. Hoewel 79% van de kantoren vastgelegde risico’s toetst voordat een cliënt wordt geaccepteerd, neemt 71% ook klanten met een verhoogd risicoprofiel aan. Daarnaast controleert 62% jaarlijks hun klanten op compliance-risico’s, terwijl 3% aangeeft dit nooit te doen.

4% ‘zeer vertrouwd met AI-toepassingen’



Met het groeiende tekort aan personeel en de stijgende regeldruk kijken veel accountants naar automatisering en AI als mogelijke oplossingen. AI wordt vooral gezien als middel om processen te versnellen en te stroomlijnen. Zo staat 80% positief tot zeer positief tegenover het gebruik van AI voor het beheer van compliancerisico’s. De belangrijkste voordelen die AI kan bieden zijn tijdbesparing (genoemd door 77%) en automatisering van processen (64%).

Toch bestaan er ook zorgen. Ruim een derde van de accountants maakt zich zorgen over het gebrek aan controle en inzicht bij AI-gebruik, terwijl 24% vooral bezorgd is over de beveiliging van gegevens. Daarnaast is AI nog niet volledig geïntegreerd: slechts 4% geeft aan ‘zeer vertrouwd’ te zijn met AI-toepassingen in hun werkprocessen.

De enquête is volledig ingevuld door 73 kantoren. Zo’n 56% ‘werkt bij’ of is ‘eigenaar van’ een accountantskantoor, 31% is werkzaam bij een administratiekantoor of eigenaar daarvan. De overige deelnemers werken bijvoorbeeld binnen belastingadvies of consultancy. De enquête bestond uit een totaal van zesendertig meerkeuzevragen onderverdeeld in vijf hoofdthema’s:

Een vooruitblik op 2025 De impact van de Wwft Cliëntacceptatie Transactiemonitoring & de SIRA Kunstmatige intelligentie (AI) in de accountancy

Download het volledige rapport