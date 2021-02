Opzetten fiscale vluchtroutes strafbaar in België

Financiële dienstverleners die in België constructies opzetten waarmee hun klanten de belastingen ontduiken, zijn binnenkort strafbaar. De Belgische toezichthouders gaan daar op toezien en eventuele incidenten melden aan het openbaar ministerie.

Passief

Grote belastingschandalen brachten de voorbije jaren aan het licht dat er ook bij de banken, verzekeraars en andere financiële spelers nog mechanismen bestaan om cliënten belastingen te helpen ontduiken. Al sinds 1975 wordt in de Belgische wet verwezen naar zulke ‘bijzondere mechanismen’ die banken en andere financiële spelers niet mogen opzetten als dat alleen om fiscale redenen gebeurt. Maar jarenlang deden de Belgische toezichthouders daar weinig tot niets tegen. Bij de oprichting van de vroegere bankcommissie was die als toezichthouder zelfs uitdrukkelijk niet bevoegd voor fiscale kwesties.

Panama Papers

Het wetsontwerp dat het Belgische zakenblad De Tijd kon inkijken, is het gevolg van de Panama Papers-commissie in het Belgische parlement die in 2017 dat er een einde moest komen aan deze vorm van belastingontduiking. Het plan is dat de Nationale Bank en de Belgische AFM, de FSMA, bij ernstige verdenkingen aangifte moeten doen bij het OM. Deze beslist of er een strafonderzoek wordt geopend en of er iemand wordt vervolgd. Wie een constructie opzet om belasting te ontduiken riskeert een celstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van maximaal 10.000 euro. Het wetsontwerp is afgelopen vrijdag in goedgekeurd door de ministerraad.

Bron: De Tijd