Vijlbrief positief over invoering track & trace bij Belastingdienst

De Belastingdienst onderzoekt momenteel de mogelijkheden van invoering van een systeem als track & trace, om zo te voorkomen dat poststukken bij de dienst zoekraken. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zegt de noodzaak te zien van een breed toepasbare oplossing bij de Belastingdienst en is bereid om te investeren. Dat antwoord hij op Kamervragen van de VVD-fractie.

Stukken onvindbaar

Die partij staat positief tegenover een suggestie van Booij Bikkers Advocaten om de Belastingdienst uit te rusten met een ‘track & trace’-systeem voor brieven. Het gebeurt met enige regelmaat dat er stukken (aangetekend) naar de Belastingdienst worden gestuurd en daar wel aankomen, maar daarna onvindbaar zijn. Dit is een doorn in het oog van onder meer advocatenkantoor Booij Bikkers.

Bereid om te investeren

De VVD wilde onder meer van Vijlbrief weten of hij wat ziet in het idee. Dat blijkt zo te zijn, al is invoering nog niet zeker. De partij vroeg of de staatssecretaris zich herkent in de situatie dat met enige regelmaat stukken naar de Belastingdienst worden gestuurd en daar wel aankomen maar vervolgens onvindbaar zijn of dat het lange tijd duurt voordat een contactpersoon wordt gekoppeld aan een vraag van een belastingplichtige? Vijlbrief antwoordt dat deze voorbeelden helaas bekend zijn. ‘Ik ben mij bewust van de impact bij burgers, bedrijven en intermediairs wanneer een poststuk zoekraakt of vertraagd is. Ik zie de noodzaak van en ben bereid om te investeren in een breed toepasbare oplossing bij de Belastingdienst.’

Onderzoek

De staatssecretaris laat verder weten dat de Belastingdienst momenteel gesprekken voert met externe partijen over een systeem als track & trace en dat er onderzoek loopt binnen de Belastingdienst naar de verdere mogelijkheden van een systeem als track & trace. In het tweede kwartaal worden de resultaten van het onderzoek met de Kamer gedeeld. Vlijbrief: ‘Ik deel de mening dat een systeem als track & trace bij de Belastingdienst kan bijdragen aan een ordentelijke stukkenstroom en daarmee procedures en afhandeling te bespoedigen. Ik acht het van groot belang dat stukken tijdig worden behandeld. In de massaliteit van de stukkenstroom bij de Belastingdienst gaat percentueel en in aantallen verreweg het meeste goed. Maar ook om het laatste deel dat niet goed gaat te verbeteren, lopen er diverse trajecten.’

Antwoorden op Kamervragen over track and trace bij de Belastingdienst