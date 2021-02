Samenwerking Bizcuit en Incassotool

Bizcuit, ontwikkelaar van een administratie-app voor ondernemers, is een samenwerking aangegaan met Incassotool.

Incassotool is een applicatie waarmee ondernemers gemakkelijker en geautomatiseerd openstaande verkoopfacturen kunnen incasseren. Bizcuit gaat Incassotool helpen bij het automatisch ophalen van banktransacties. Die transacties worden vervolgens aan de juiste openstaande facturen gekoppeld. ‘De betaling van een factuur wordt zo automatisch correct in de boekhouding verwerkt. Dit biedt gebruikers inzicht in openstaande facturen. Incassotool kan vervolgens automatisch gepersonaliseerde opvolgingen van facturen versturen en betalingsregelingen treffen.’

Bizcuit koppelde onlangs ook met Uniconta, een cloud-based ERP/accountingsysteem, en met vastgoedbeheertool Owner.