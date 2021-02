Onzekerheid snijdt diep in arbeidsrelatie

Eén op de vijf Nederlanders vreest voor het verliezen van hun baan. Veel werkenden hebben daarnaast te maken met ingrijpende veranderingen binnen organisaties en de bedrijven waar zij werkzaam zijn. Dat blijkt uit onderzoek van juridisch probleemoplosser ARAG onder ruim 1500 werkende Nederlanders.

Meer stress

Twaalf procent van de werkenden acht de kans dat ze hun baan verliezen reëel, nog eens negen procent heeft te horen gekregen dat hun contractverlenging ter discussie staat. Bijna een derde (27 procent) van de werknemers geeft aan meer stress te ervaren met betrekking tot hun werk, iets minder dan een vijfde zegt dat de tweede coronagolf de onzekerheid over hun baan heeft vergroot.

Ontslaggolf niet van de baan

Sandra Bonestroo-van Zon, jurist arbeidsrecht bij ARAG, waarschuwt dat de verwachtte ontslaggolf nog steeds voor de deur staat: ‘Steunmaatregelen hebben ervoor gezorgd dat veel werkgevers tot nu toe nog geen grote reorganisaties hebben doorgevoerd en faillissementen zijn uitgebleven. Tegelijkertijd is de steun in veel gevallen niet kostendekkend. Plannen worden dus niet veel gemaakt, maar er wordt wel op reserves ingeteerd. Het is zeer de vraag of werkgevers overeind blijven zodra de steunmaatregelen minder worden of geheel wegvallen. Daarvoor zijn de achterstanden in veel sectoren simpelweg te groot. Die onzekerheid snijdt diep in de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer.’

15% geen salarisverhoging

Werknemers voelen inmiddels de effecten van de crisis. Bij vijftien procent is (de jaarlijkse) salarisverhoging op de lange baan geschoven. Tien procent van de ondervraagden geeft aan dat hun opleidingsbudget op dit moment is bevroren. Bijna een vijfde (19%) van de werkenden heeft inmiddels werktijden zien aangepast worden door de leidinggevende. Het ontbreekt echter nog aan samen naar oplossingen zoeken. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 81 procent van de respondenten zegt geen afspraken te hebben gemaakt met de werkgever over secundaire arbeidsvoorwaarden zoals overuren en diverse vormen van verlof.

Afspraken maken

‘Met name op dat gebied ligt de ruimte voor de werkgever en werknemer om samen plannen te maken’, zegt Bonestroo-van Zon. ‘Bepaalde werkgevers kunnen misschien niet anders dan het nemen van maatregelen. Aan die werkgevers wil ik meegeven, ga met je werknemers in gesprek. Het kan daarbij helpen om meerdere scenario’s in kaart te brengen: negatief bedrijfsresultaat, gematigd positief en een goed bedrijfsresultaat en bij elk scenario passende afspraken te maken. We zien in de praktijk dat medewerkers daar vaak toe bereid zijn. Leg de afspraken dan natuurlijk wel goed schriftelijk vast. Wellicht staat een werknemer ook open voor omscholing of outplacement. Onder voorwaarden kunnen de kosten hiervan in mindering worden gebracht op de transitievergoeding bij eventueel ontslag. ‘’

Bron: ARAG