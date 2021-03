Belastingdienst houdt rekening met corona-effect bij aangifte

Deze week gaat het aangifteseizoen weer van start voor ruim 8 miljoen mensen. De Belastingdienst wijst erop dat de vooraf ingevulde belastingaangifte extra goed moet worden gecontroleerd in verband met de coronacrisis.

In de IB-aangifte voor ondernemers houdt de fiscus rekening met een aantal ontvangen steunmaatregelen in verband met de coronacrisis. Aangifte doen kan tot 1 mei. ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn voor iedereen anders. In sommige gevallen hebben wij zicht op die gevolgen, bijvoorbeeld als je als ondernemer gebruik hebt gemaakt van bepaalde steunmaatregelen’, zegt Heleen Bisschoff–Moonen, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne. ‘Maar we kunnen niet alles weten over de situatie van mensen en het effect daarvan op de aangifte. Daarom vragen we iedereen de gegevens in hun aangifte goed te controleren en waar nodig aan te vullen.’

Tijdig aangifte doen financieel gunstig

Voor ondernemers is tijdig aangifte doen (vóór 1 april, want dan bericht de Belastingdienst voor 1 juli) dit jaar belangrijker dan ooit, aldus de fiscus. ‘Voor sommige ondernemers kan de aangifte een financieel duwtje in de rug geven. Als ondernemer kun je door de coronacrisis een negatief inkomen hebben over 2020, omdat de kosten hoger waren dan de inkomsten. In dat geval verrekent de Belastingdienst dit automatisch met het positief inkomen van de drie voorgaande jaren. Ondernemers kunnen daardoor belasting terugkrijgen.’

Tozo en Tofa vooraf ingevuld

De Belastingdienst houdt in de aangifte voor ondernemers rekening met de overbruggingsregelingen Tozo en Tofa: die zijn al vooraf ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting. ‘Ondernemers hoeven de gegevens over deze uitkeringen alleen goed te controleren – en indien nodig aan te passen. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op rubrieken die gaan over de tegemoetkomingen (Togs en TVL), die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen. Daarnaast bevat de aangifte een verwijzing naar het versoepelde urencriterium.’

Maandagochtend was er overigens een valse start: door technische problemen was aangifte doen nog niet mogelijk.

