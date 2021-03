Overnames schaden aanbod accountancysoftware niet

Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe versie van de ICT Accountancy softwaregids uitgebracht. Ondanks overnames is net als vorige jaren sprake van een omvangrijk aanbod van standaard software voor de accountancysector.

‘Mede als gevolg van de vele overnames door Visma is het aantal verschillende aanbieders iets afgenomen, maar blijft met een aantal van ruim 100 wel onverminderd groot’, constateert GBNED. Uit het overzicht blijkt dat het aantal boekhoudsoftwarepakketten wel is gedaald ten opzichte van 2020: er zijn er 21, tegen nog 23 vorig jaar. Het aantal pakketten voor authenticatie en autorisatie is het meest afgenomen: van 12 naar 7. Daar tegenover staat een verdubbeling van het aantal pakketten op het gebied van governance, risk en compliance (GRC) tot 7 (was 3). Ook is er meer rapportagesoftware: 13 pakketten nu, tegen 10 vorig jaar.

De complete ICT Accountancy softwaregids telt het aanbod van meer dan 120 softwareleveranciers en is gratis te bestellen via Softwarepakketten.nl.