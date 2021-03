Start subsidieregeling coronabanen in de zorg

Zorgorganisaties kunnen vanaf maandag tot en met 31 maart 17 uur subsidie aanvragen voor coronabanen, zo heeft de overheid bekendgemaakt. Voor de regeling is € 80 miljoen beschikbaar.

Coronabanen zijn bedoeld om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies in (onder andere) de zorg. ‘Dit kan de werkdruk van zorgprofessionals verminderen en biedt kansen voor mensen uit sectoren waar op dit moment minder werk is.’ Met de subsidiepot kunnen 3.500 voltijdsbanen of 6.300 deeltijdbanen worden gefinancierd.

Subsidie voor eerste halfjaar

Zorgorganisaties kunnen de subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. De subsidie is aan te vragen voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Zorgorganisaties ontvangen bij goedkeuring een subsidie voor de loonkosten en een opslag van maximaal 20% voor de begeleiding van de nieuwe werknemers. Bij overinschrijving worden de subsidiebedragen evenredig verdeeld. Subsidie wordt verleend voor arbeidscontracten van minimaal 2 en maximaal 6 maanden voor een functie die onder normale omstandigheden niet beschikbaar is. De functies mogen zijn opengesteld vanaf 1 januari 2021 en het moet gaan om nieuwe instroom van arbeidskrachten. Zorgorganisaties kunnen mensen in dienst nemen of inlenen.

Met de coronabanen wil het kabinet de sectoren zorg, onderwijs en handhaving & toezicht ondersteunen tijdens de coronapandemie. In totaal is er € 160 miljoen beschikbaar.