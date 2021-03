Ernstige technische storing beperkt mogelijkheid tot doen van aangifte

De Belastingdienst heeft ook op woensdag nog altijd te maken met een ernstige technische storing in de online aangifte. Daardoor lukt het mogelijk niet om in te loggen op Mijn Belastingdienst, of krijgen gebruikers na het inloggen een storingsmelding.

Meer dan 255.000 mensen hebben sinds 1 maart wel succesvol aangifte gedaan, heeft de dienst dinsdagavond gemeld. Heleen Bisschoff-Moonen, verantwoordelijk voor de aangiftecampagne: “Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat wij door deze storing sommige mensen moeten teleurstellen die op dit moment graag aangifte willen doen. Wij werken op dit moment dag en nacht om het probleem op te lossen en hopen dat dat snel gaat lukken. Lukt aangifte doen niet meteen? Probeer het dan op een later moment nog eens, of doe aangifte met de aangifte-app, kijk wel eerst of dat kan. Iedereen heeft tot 1 mei de tijd om aangifte te doen.”

Oorzaak onbekend

De oorzaak van de storing is nog niet bekend, meldt de Belastingdienst. Duidelijk is al wel dat de technische problemen niet worden veroorzaakt door overbelasting van de servers of DDOS aanvallen. Er zijn externe partijen betrokken bij het vinden van een oplossing.

Maximum

Via Mijn Belastingdienst kunnen op dit moment 40.000 mensen tegelijk aangifte doen. Normaal zijn dat er 140.000. Het maximum aantal gebruikers wordt gelimiteerd om mensen succesvol te laten inloggen. De komende dagen hoopt de Belastingdienst het normale aantal maximum gebruikers weer te bereiken.

Via de website en social media houdt de Belastingdienst iedereen over de kwestie op de hoogte.