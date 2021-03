NBA wil NOW-controles bundelen

De NBA heeft bij demissionair minister Koolmees voorgesteld om de controles van NOW2, 3 en 4 te combineren. Dit zou accountants tijd besparen, waardoor ook de rekening aan de ondernemer omlaag kan.

Veel tijd

In zijn maandelijkse video-interview gaat NBA-voorzitter Marco van der Vegte in op de administratieve lasten van accountantsverklaring voor ontvangen NOW-gelden. Uit de praktijk blijkt dat de controle best veel tijd kan kosten, met pittige facturen voor ondernemers. Van der Vegte vertelt dat de beroepsorganisatie afgelopen maandag met minister Koolmees over dit pijnpunt heeft gesproken. De NBA heeft in dit gesprek voorgesteld om de accountantsverklaringen voor NOW2, 3 en 4 te combineren tot één verklaring. Daarover wordt nu met ambtenaren verder gesproken. Voor de accountantsverklaring voor NOW1 is er uitstel tot 31 oktober.

Oordeelsonthouding

Een ander pijnpunt betreft de oordeelsonthouding. Als accountants geen goedkeurende verklaring bij ontvangen NOW-steun kunnen afgeven, moet de ondernemer het hele bedrag terugbetalen. Maar Van der Vegte stelt in zijn video dat het niet afgeven van een verklaring vele oorzaken kan hebben en niet hoeft te betekenen dat de NOW-steun ten onrechte is ontvangen. De NBA heeft vanaf het begin af aan gewaarschuwd voor oordeelsonthouding. Van der Vegte noemt het ook voor accountants pijnlijk dat zij, ook al loopt ‘het bloed onder de deur’ van de ondernemer, geen verklaring kunnen afgeven. ‘Zorg met de ondernemer om te kijken of het wel lukt, als het extra werk is doe dat dan samen. Maar we zijn ook in overleg met SZW en UWV. Daar moet de minister over beslissen.’

Vliegurencriterium

De NBA is blij dat minister Hoekstra in een brief heeft geschreven dat het vliegurencriterium voor controleverklaringen er voorlopig niet komt. Van der Vegte benadrukt dat kwaliteit niet een op een samenhangt met de omvang van een kantoor. ‘Dat vakmanschap kan ook in kleiner kantoor.’ Het is zaak, zo stelt de NBA-voorzitter, te voorkomen dat nog meer kantoren hun vergunning inleveren, de trend van de afgelopen vijf a tien jaar (van 450 naar 270 vergunninghoudende kantoren). Maar: ‘We zien op dit moment nog niet dat kantoren vanwege de discussie over het vliegurencriterium hun vergunning inleveren.’

Bekijk hier de video van Marco van der Vegte.