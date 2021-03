Nederland: hoogste inflatie in Europa

Consumentengoederen en –diensten waren in februari 1,8 procent duurder dan een jaar eerder. De inflatie in de eurozone bleef 0,9 procent. Nederland heeft in februari de hoogste inflatie in de eurozone volgens voorlopige cijfers.

Brandstof

In januari bedroeg de inflatie 1,6 procent. De stijging van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van de motorbrandstoffen. In februari lagen de brandstofprijzen 0,7 procent hoger dan een jaar eerder, terwijl in januari motorbrandstoffen 5,4 procent goedkoper waren dan afgelopen jaar. Voor benzine betaalde de consument in februari gemiddeld 1,676 euro per liter en voor diesel 1,354 euro. In januari was dit respectievelijk 1,615 euro en 1,289 euro per liter. Ook de prijsontwikkelingen van kleding en energie hadden een verhogend effect op de inflatie.

Verkeerde inflatie

De ECB streeft naar een gemiddelde inflatie van rond de 2 procent. Maar dan moet de inflatie wel veroorzaakt worden doordat economieën groeien en lonen stijgen. In dit geval is er louter sprake van stijgende brandstofprijzen. Dit gaat juist ten koste van de koopkracht.

Bron: CBS