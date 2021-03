RVO houdt eLoket WBSO-aanvragen langer open

De RVO houdt het eLoket voor aanvragen in het kader van de WBSO open tot september. De volledige overgang naar het nieuwe aanvraagportaal is vertraagd.

De planning was dat per 1 april alle zaken voor de fiscale regeling voor research en development via het nieuwe aanvraagportaal konden lopen: het indienen van een aanvraag, het melden van de realisatie en het doorgeven van BSN-nummers. Dat nieuwe portaal is al in oktober geopend, naast het bestaande eLoket. Maar de planning is bijgesteld: ‘Naar verwachting kunt u medio september 2021 al uw WBSO-zaken regelen in het nieuwe aanvraagportaal. Hoewel we flinke stappen zetten, gaat de ontwikkeling minder snel dan gepland. Een deel van de ontwikkelcapaciteit is bijvoorbeeld hard nodig voor het uitvoeren van diverse (corona)steunmaatregelen voor het Nederlandse bedrijfsleven.’

BSN en mededeling nog via eLoket

De nieuwe verwachting is dat medio september 2021 alle WBSO-zaken in het nieuwe aanvraagportaal kunnen worden geregeld. ‘Totdat het zover is, kunt u ook terecht in eLoket.’ Het doorgeven van burgerservicenummers (BSN’s) en het melden van de realisatie (mededeling) verloopt dus nog via eLoket. ‘U heeft hiervoor eH1 nodig. Vanaf 1 juli 2021 is eH3 verplicht.’