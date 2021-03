RJ-Uiting: impact Corona en compensatieregelingen op jaarverslaggeving zorginstellingen

Landelijk is veel belang bij, en aandacht voor, de continuïteit van de bedrijfsvoering van zorginstellingen om de capaciteit rondom de Covid-19-zorg te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot verschillende compensatieregelingen voor deze sector.

Verwerking in de jaarrekening

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft uit de praktijk meerdere vragen ontvangen over de verwerking, presentatie en toelichting van deze regelingen in de jaarrekening 2020 van zorginstellingen. Om de praktijk te ondersteunen en met het oog op consistente verwerking, presentatie en toelichting in de jaarrekening 2020 heeft de RJ deze RJ-Uiting opgesteld. De RJ benadrukt dat er geen wijzigingen in hoofdstuk 655 Zorginstellingen worden aangebracht.

De RJ nodigt uit tot het inzenden van reacties en commentaren op de RJ-Uitingen. Stuur een e-mail naar: secretariaat@rjnet.nl

Bron: RJ