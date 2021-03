Bovag-voorzitter: door subsidies rijdt ‘welgestelde accountant’ nu elektrisch

In een gesprek met de Telegraaf pleit Bovag-voorzitter Han ten Broeke voor een andere vorm van autobelasting. De subsidies op elektrische auto’s zijn nu vooral terechtgekomen bij mensen met dikbetaalde banen, zoals accountants, aldus Ten Broeke.

Systeem is failliet

Ten Broeke, van 2006 tot en met 2018 Kamerlid voor de VVD, wil als Bovag-voorzitter de autowereld door een enorme transitie heen loodsen. Het huidige systeem loopt op z’n einde en is failliet, meent hij. Er moet een andere vorm van beprijzing komen. ‘Belastingen hervormen we hier in Nederland één keer per generatie, eens in de twintig jaar. Dat moment is nu aanstaande, want we kunnen niet langer wachten.’

1,5 mrd minder

Volgens Ten Broeke heeft de coronacrisis laten zien wat de schatkist te wachten staat. De auto brengt per jaar zo’n 19 miljard euro in het laatje van de staat. Dat bedrag valt door corona ongeveer 1,5 miljard lager uit, door minder autoregistraties en gereden kilometers en dus minder bpm-opbrengsten en accijnzen. Met de opkomst van elektrisch rijden dreigen de overheidsinkomsten volgens het huidige systeem na 2025 in te zakken. Ten Broeke constateert dat daar eigenlijk nog geen plannen voor zijn. ‘Na 2030 is het doel dat er alleen nog elektrische auto’s worden verkocht, dus vanaf dat moment zullen de autobelastingen heel hard gaan dalen. Tot er in 2050 geen inkomsten meer zijn.’

Kosten stijgen

Tegelijkertijd ziet de consument nu de kosten voor autobezit alleen maar hoger worden, zegt Ten Broeke. ‘Dat komt onder andere door de overgang naar WLTP en de nieuwe bpm-tabellen. En er heerst een totale onvoorspelbaarheid. Denk aan de subsidiepot voor elektrische auto’s. Hier in de showroom kunnen ze particuliere klanten eigenlijk niet vertellen wat de situatie daar volgende week van is. Voor zakelijke rijders geldt hetzelfde: verkopers kunnen niet garanderen dat de bijtelling na de verkiezingen hetzelfde is of blijft. Onze Bovag-leden verkopen de auto’s niet meer, maar de minister van Financiën. Kijk naar de run op elektrische auto’s afgelopen december. De fiscaliteit drijft de nieuwverkopen. Op dit moment remt de overheid in de bocht. Daarvan weet iedereen dat het niet werkt. Of je nu belastingbetaler of -ontvanger bent, autobezitter of -gebruiker, verkoper of brancheorganisatie: we lopen op dit moment rechtstreeks naar de afgrond.’

Subsidie aan accountant

Maar wat moet er nu dan precies gebeuren? Wanneer, en op welke manier? ‘We moeten over naar een systeem dat uitgaat van betalen naar gebruik. Dat is een eerlijker systeem, maar dat hebben we als VVD jaren tegengehouden. Ik heb het eerder zelf ook gezegd: dan betaal je om in de file te staan. Het was destijds voor linkse partijen een manier om aan nóg een knop te draaien en de belastingen verder te verhogen.’ Volgens Ten Broeke hebben de huidige subisdieregelingen ertoe geleid dat ‘allerlei welgestelde consultants en accountants in een EV gaan rijden’, op kosten van de benzine- en dieselrijder. ‘Ook de elektrische auto moet op den duur belast worden, om de markt niet te verstoren én de overheid een garantie van auto-inkomsten te geven.’ In welke vorm het precies gegoten wordt, is volgens Ten Broeke nog niet duidelijk, maar dat de autorijder in de toekomst gaat betalen op basis van het gebruik, staat zo goed als vast.

bron: De Telegraaf