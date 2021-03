Bijtelling veranderd als werknemer meer dan 1 auto van de zaak heeft

Stelt de werkgever gelijktijdig meer dan 1 auto ter beschikking aan een werknemer? Dan wordt de bijtelling per 2021 op een andere manier berekend, meldt de Belastingdienst.

Als er meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking worden gesteld aan een werknemer, geldt de bijtelling voor de auto(‘s) waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.

Aantal rijbewijzen

Daarnaast wordt rekening gehouden met het aantal rijbewijzen binnen het gezin. Is de werknemer alleenstaand? Of is er binnen het gezin maar 1 persoon met een rijbewijs? Dan hoeft maar voor 1 auto bijgeteld te worden. Zijn er 2 rijbewijzen binnen het gezin? Dan tel je voor 2 auto’s bij. Zijn er meer rijbewijzen binnen het gezin, dan tel je voor evenveel auto’s bij als er rijbewijzen zijn.

Hoogste bijtelling

Heeft de werknemer meerdere auto’s van de zaak, maar hoeft er niet voor alle auto’s bijgeteld te worden? Tot en met 2020 telde je dan bij voor de auto(‘s) met de hoogste cataloguswaarde. Dit is veranderd. Per 2021 tel je bij voor de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Meer informatie over meer dan 1 auto tegelijk ter beschikking stellen lees je in paragraaf 23.3.12 van het ‘Handboek Loonheffingen 2021‘.