Verdubbeling bezwaren tegen WOZ-beschikking verwacht, vooral door corona

Steeds meer huizenbezitters en ondernemers maken bezwaar tegen de WOZ-beschikking. In de eerste weken van dit jaar steeg het aantal bezwaren met maar liefst 49% ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Dat stelt WOZ-specialist en marktleider Previcus Vastgoed op basis van een eerste inventarisatie van de ingediende bezwaren. Belangrijke oorzaak lijkt de coronacrisis: vooral ondernemers zijn een stuk kritischer op hun uitgavenpatroon. Veel gemeentes hebben de negatieve effecten van coronamaatregelen niet meegenomen in de waardebepaling.

Traditiegetrouw ontvangen vastgoedeigenaren in de eerste maanden van het jaar een WOZ-beschikking van hun gemeente. Deze waardebepaling speelt een belangrijke rol bij de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Previcus Vastgoed ziet dit jaar een opvallende stijging van het aantal bezwaren. Vooral bedrijven tekenen vaker bezwaar aan, Previcus zag hierbij een stijging van 39% tot en met half maart. “En zij hebben een punt”, stelt Michel Uyen, directeur bij Previcus Vastgoed. “De lockdown heeft een negatieve invloed op de waarde van horeca- en winkelpanden, maar bijvoorbeeld ook het vastgoed van sportclubs. Die correctie is bij veel WOZ-beschikkingen niet doorgevoerd.”

Geen rekening gehouden met effecten coronamaatregelen

Previcus verwacht dat de WOZ-waarde van bedrijfspanden dit jaar vaak te hoog is vastgesteld, omdat veel gemeenten geen rekening hebben gehouden met de negatieve gevolgen van de lockdown op de waarde van vastgoed. De peildatum voor het bepalen van de WOZ ligt namelijk altijd op 1 januari van het jaar ervoor, en op 1 januari 2020 hadden we in Nederland nog niet te maken met coronamaatregelen.

Gemeenten hebben wel de mogelijkheid om corona op te voeren als ‘bijzondere omstandigheid’ bij het bepalen van de WOZ-waarde, waardoor de gevolgen van de lockdown meegewogen kunnen worden in de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Dit werd dan ook aanbevolen door de Waarderingskamer, op basis van een onderzoek door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL). Weinig gemeenten kiezen hier echter voor, waardoor veel ondernemers te veel belasting betalen voor hun kantoor-, horeca- of winkelpanden.

Gronden voor bezwaar

De belangrijkste gronden voor bezwaar op de WOZ-waarde van een bedrijfspand zijn dit jaar dan ook corona-gerelateerd: