Alfa doet proef met ESG-rapportages voor transportondernemers

Alfa Accountants en Adviseurs gaat samen met Greenaumatic op proef ondernemers in de sector transport en logistiek niet-financiële rapportages aanbieden: zogeheten ESG-rapportages.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, zegt bestuursvoorzitter Fou-Khan Tsang van Alfa: ‘De meeste bedrijven en organisaties zien de noodzaak van duurzaam ondernemen in omdat het van invloed is op het continuïteitsperspectief van hun onderneming. In de praktijk zijn er echter diverse vragen. Ondernemers worstelen hoe ze duurzaam ondernemen kunnen integreren binnen de organisatie.’ Met de ESG-rapportages willen beide bedrijven inzicht geven en klanten helpen om te verduurzamen. Greenaumatic is een bedrijf dat software en advies biedt voor het genereren van ESG-rapportages.

Twee fases

Alfa heeft 350 transport- en logistiekondernemers in de boeken. De proef heeft twee fases: ‘Met een select aantal klanten gaan we in de eerste fase van de pilot in gesprek. We testen de rapportages en vragen om gerichte feedback’, zegt Greenaumatic-oprichter Patrick de Veer. ‘In de tweede fase breiden we de groep van Alfa-klanten verder uit.’