EY zag miljoenenfraude KempenPlus niet, wachten is op BDO-rapport

Het werkbedrijf KempenPlus moest mensen in de regio Bergeijk aan een baan helpen. Een medewerker sluisde in totaal 5 miljoen euro weg. EY merkte niets en een forensisch onderzoek van BDO laat nog altijd op zich wachten.

Jeugdvriend

De zaak kwam in 2019 aan het licht toen ABN Amro tijdens een witwasonderzoek ontdekte dat de financiële man van KempenPlus grote bedragen van zijn rekening overboekte naar de rekening van een jeugdvriend. Het geld was afkomstig van zijn werkgever. Nadat de medewerker was opgepakt vertelde hij dat hij door zijn voormalige makker werd afgeperst. Die zou hem ook hebben bedreigd met kogelbrieven en ‘de Russische maffia’. Deze afperser geldt inmiddels als hoofdverdachte, maar de onfortuinlijke financiële man van KempenPlus is volgens de openbaar aanklager minder slachtoffer dan zijn advocaat wil doen voorkomen. Als je zolang ongemerkt geld kan verduisteren ben je vrij slim en uitgekookt. Het OM denkt dat de financiële man persoonlijk ook geprofiteerd heeft van de fraude.

Slepend

De controller moest een nacht in de cel doorbrengen, maar wordt niet verder vervolgd. Hoewel hij de betalingen accordeerde zou hij verder geen rol hebben gespeeld bij de fraude. Een nieuwe poging van de advocaat om de hoofdverdachte vrij te krijgen, mislukte dinsdag. Vanwege de ernst van de verdenkingen en de bewijzen en door een negatief van advies van de reclassering wegens recidivegevaar wilde de rechtbank niet meewerken aan vrijlating met een enkelband. Het onderzoek naar de jarenlange fraude KempenPlus is op een haar na afgerond. Maar door gebrek aan capaciteit bij de rechtbank is er voorlopig nog geen tijd voor een behandeling van de zaak. In juni volgt nog een tussentijdse zitting voordat er rond de zomer twee dagen worden ingepland voor de strafzaak tegen de vier verdachten.

Ongeduld over accountantsonderzoek

KempenPlus laat nog steeds uitzoeken waarom huisaccountant EY niks heeft gemerkt van de fraude. Financieel forensisch onderzoek door accountantskantoor BDO zou al maanden geleden afgerond moeten zijn maar is nog steeds niet klaar. In de politiek raakt het geduld op. Oppositiepartij GroenLinks-PvdA in Bergeijk heeft vorige week vragen gesteld. ‘Een paar weken of maanden uitstel kan nog, maar een half jaar?’, zegt fractievoorzitter Wil Rombouts in het Eindhovens Dagblad. ‘Er moet garen op de klos komen. Er hoeven geen koppen te rollen maar ik wil weten wat er is gebeurd, wie er verantwoordelijk is en wat de rol van de accountant was.’