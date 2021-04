Gemeenten willen 1,3 mrd meer uitgeven dan er binnenkomt

In totaal begroten gemeenten een tekort van 1.285 miljoen euro voor dit jaar. Dat becijferen de gemeentefondsspecialisten van Liasinfo op basis van de begrotingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De begrote baten en lasten zijn 64,6 miljard euro, oftewel 3.695 euro per inwoner.

Verschraling

Het tekort is een toename van 274 miljoen euro ten opzichte van 2020 en toont de financiële malaise waar gemeenten mee zitten. Eigenlijk ligt het tekort nog hoger, waarschuwde BDO al in januari. Het accountantskantoor verwachtte dat het tekort rond de 1,3 miljard zou liggen, maar benadrukte dat dit het tekort is ná flinke bezuinigingen en sprak van ‘verschraling’ van de dienstverlening.

Niet sluitend

Het overgrote deel van het tekort, 1.140 miljoen euro, halen gemeenten uit hun eigen reserves – gemeenten teren hierop in om de tekorten op te vangen en de begroting sluitend te krijgen. Er blijft een deel over, ruim 10 procent, dat gemeenten dus niet sluitend krijgen. ‘Dat mag, omdat de begroting sluitend moet zijn over meerdere jaren’, legt Jan Verhagen van de gemeente Den Haag uit.

Jeugdzorg

Hoewel uit de cijfers niet de tekorten van het sociaal domein te halen zijn, is dat wel een van de grootste problemen waar gemeenten mee worstelen. Deze week bleek dat zelfs als het rijk met structureel 1,7 miljard euro extra komt, wat volgens adviesbureau AEF het tekort is op de jeugdzorg, dan nog blijven zes op de tien gemeenten met tekorten zitten.

