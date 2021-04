Aantal faillissementen gehalveerd, meer startende bedrijven

Het aantal startende bedrijven is in het eerste kwartaal van dit jaar met 8% toegenomen ten opzicht van het eerste kwartaal van 2020. Het aantal faillissementen is in die periode gehalveerd in vergelijking met een jaar eerder, constateert de Kamer van Koophandel (KVK). Het aantal stoppende bedrijven is bovendien ongeveer gelijk gebleven en daardoor is het aantal geregistreerde bedrijven in het Handelsregister op 1 april 2021 toegenomen met 90.623 bedrijven ten opzichte van 1 april vorig jaar. De stand van het Handelsregister was daarmee 2.109.363 geregistreerde bedrijven op 1 april 2021.

Starters

Startten in het eerste kwartaal van 2020 nog 63.604 bedrijven, in het eerste kwartaal van dit jaar waren het er 68.847. Dit komt neer op 5.243 extra starters, een toename van 8%. Er zijn relatief meer starters onder het mkb (+20%) en de zzp’ers (+9%) en er is sprake van een afname onder de parttime zzp’ers (-3%).

Stoppers

Het aantal geregistreerde stoppers is in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020 min of meer gelijk gebleven. Hierbij houdt de KvK rekening met de extra ruim 7.000 ambtshalve uitschrijvingen in het eerste kwartaal van 2020 – deze zogeheten `deregistraties’ maakten toen incidenteel onderdeel uit van de geregistreerde stoppers. In totaal werden de afgelopen drie maanden 38.440 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister.

Faillietverklaringen

Het aantal faillietverklaringen is ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar met -48% bijna gehalveerd. Was het aantal geregistreerde faillietverklaringen in het eerste kwartaal van 2020 nog 769, in het eerste kwartaal van 2021 waren het er 397.

Verschillen per sector

Het aantal geregistreerde starters is in het afgelopen kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 met 49% (+ 4.002 bedrijven) het sterkst toegenomen in de sector detailhandel. Het gaat hier met name om online detailhandel. Ook in de sector logistiek was de toename met 40% aanzienlijk in het afgelopen kwartaal (+ 830 bedrijven). Gemiddeld zijn er 33 starters per 1.000 bedrijven in het eerste kwartaal van 2021. Het hoogste aantal starters per 1.000 bedrijven ziet de KvK in de sector detailhandel (59) en de sector logistiek (47).

Het aantal geregistreerde stoppers per 1.000 bedrijven (gemiddeld 18) is ook het hoogst in de sector detailhandel (27). Daarna komen de sectoren groothandel (25), horeca (23) en logistiek (21). Onder het gemiddelde zitten de sectoren land- en tuinbouw (10) en industrie (14).

Per 100.000 bedrijven zijn er in het afgelopen kwartaal 19 bedrijven failliet gegaan. Relatief het hoogst scoorden de sectoren logistiek (53), horeca (45) en groothandel (36). Ook de bouw (34) en de detailhandel (26) scoren boven het landelijk gemiddelde. Grote sectoren met een relatief laag aantal faillietverklaringen zijn land- en tuinbouw (3), gezondheid (5) en cultuur, sport en recreatie (6).

Het hele KvK-rapport is hier te vinden.

Bron: KvK