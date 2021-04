IMK: ‘Ondernemer, zet niet al je hoop op 20 april’

Administratiekantoren en boekhouders kunnen het MKB onvoldoende adviseren over TOZO en TVL omdat ze er veel te weinig van weten. Accountants vonden het lange tijd moeilijk om over hun factuur te praten en waren daarom wat kopschuw richting klanten. Dat stelt Michiel Hordijk van ondernemershelpdesk IMK.

Noodlijn

Sinds de tweede lockdown heeft het IMK een MKB-noodlijn in het leven geroepen. Die is vooral bedoeld voor ondernemers die stoom moeten afblazen. ‘Tot oktober vorig jaar ging het met de meeste ondernemers helemaal niet zo slecht,’ vertelt IMK-directeur Michiel Hordijk. ‘Maar met de tweede lockdown, en het mislopen van de decemberinkomsten, sloeg bij veel ondernemers de frustratie en wanhoop toe.’ Nu er per 20 april versoepelingen in het vooruitzicht zijn gesteld, vreest Hordijk dat ondernemers, zoals vaker sinds maart 2020, van een koude kermis thuiskomen. ‘Als je motor een jaar heeft stilgestaan mag je niet verwachten dat die ineens weer soepeltjes draait.’

Ken je kracht

Hordijk heeft een achtergrond als mediator. Die kennis zet hij nu in om ondernemers te helpen. ‘Veel ondernemers staan voor een groot dilemma. Enerzijds staat het water hen aan de lippen en willen ze actie ondernemen, bijvoorbeeld richting verhuurder en leveranciers/afnemers. Aan de andere kant willen ze geen vijanden maken, omdat ze na de corona op volle kracht verder willen ondernemen.’ Hordijk adviseert ondernemers om voor zichzelf de feiten op een rij te zetten en te onderzoeken, bijvoorbeeld met een good company scan, of ze levensvatbaar zijn. ‘Als je dat weet, geeft dat kracht in onderhandelingen met bijvoorbeeld je verhuurder. Het probleem is dat veel ondernemers zo bezorgd zijn, dat de wolk in hun hoofd hen verdoofd en ook hun zelfvertrouwen ondermijnt. Weet dus waar je staat, ken je kracht.’

Teleurgesteld

Hier lijkt een mooie rol weggelegd voor accountant of boekhouder. Maar Hordijk kan zijn teleurstelling in deze beroepsgroep niet helemaal verbergen als hij zegt: ‘Boekhouders en administratiekantoren weten nog altijd weinig over de steunmaatregelen van de overheid. Daarom bellen ondernemers massaal met het IMK. We hebben in 2020 zo’n 140.000 scans en telefoontjes gehad van ondernemers over onder meer de Tozo-regeling. Bij accountants zag ik iets anders gebeuren. Zij vonden het moeilijk om mkb-ondernemers een factuur te sturen, omdat die ondernemers het zo moeilijk hadden. Dit leidde ertoe dat de accountant zich een beetje terugtrok en lange tijd niet op de ondernemer af durfde te stappen. Dit is de afgelopen maanden wel echt veranderd, merk ik.’

Bepaal je positie

Nu de beperkende maatregelen de komende maanden zullen worden versoepeld, raadt Hordijk ondernemers aan om hun positie te bepalen. ‘Waar sta je nu? Wat verwacht je? Het heeft na 20 april geen zin om 7 dagen per week open te gaan als er nauwelijks klanten zijn. Doe dat dus niet, maar gebruik je energie om samen met bank en adviseurs naar oplossingen te zoeken. Een van de grote problemen in het mkb is nu het gebrek aan werkkapitaal. IMK is nu in een afrondende gesprekken met een bank. We willen een financieringsstraat MKB Schuldenroute) inrichten, waarmee ondernemers hun bedrijf weer langzaam kunnen gaan opstarten. Die motor heeft een jaar stilgestaan. Die moet weer aangeslingerd worden.’