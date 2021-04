Exact investeert in dienstensector met overname van Gripp

Exact neemt softwarebedrijf Gripp over. Gripp levert Software-as-a-Service (SaaS)-bedrijfssoftware aan professionele dienstverleners. De overname breidt het aanbod van Exact voor de zakelijke dienstverlening enorm uit. Deze overname is in lijn met Exacts ambitie om verder te groeien in de dienstensector.

Focus op dienstensector

Met de toevoeging van Gripp aan het ruime dienstenportfolio van Exact, waaraan ook Software Gemak (het voormalige Unit4 Bedrijfssoftware) recent is toegevoegd, heeft Exact nu een oplossing voor een breed scala aan dienstverleners, meldt het Delftse softwarebedrijf. ‘Gripp is de perfecte aanvulling op het bestaande portfolio van Exact en is een krachtige versterking van de positie van Exact in de dienstensector.’

De Professional Services Automation (PSA)-oplossing van Gripp bestaat onder meer uit een CRM-module en gespecialiseerde modules voor urenregistratie, facturatie van (deel)projecten, projectmanagement, inkoopmanagement en HR-management. PSA is de internationale term om het segment van automatisering van zakelijke dienstverlening aan te duiden. Gripp bedient 1.700 klanten vanuit Tilburg.

Reactie Exact

Paul Ramakers, CEO bij softwarebedrijf Exact: “Nederland is een dienstenland bij uitstek en de dienstensector groeit sterk, wat het voor Exact een belangrijke groeimarkt maakt. Dit is een geweldige aankoop voor Exact en niet alleen vanwege het moderne SaaS-aanbod, het sterke team of de ondernemende cultuur die goed past bij Exact maar ook omdat we met het gezamenlijke aanbod nog beter alle klantsegmenten en subsectoren kunnen bedienen. Met deze acquisitie creëren we een heel breed aanbod in de dienstensector van geavanceerde en complete cloudoplossingen. De acquisitie past binnen onze strategie om groei te realiseren via een krachtige combinatie van organische doorontwikkeling en uitbreiding door acquisities.”

Reactie Gripp

“Voor Gripp betekent deze overname dat we onze groei verder kunnen versnellen in de komende jaren,” zegt Marcel Koenders, co-founder van Gripp. “We hebben al een geweldig sterk team en product en kunnen nu profiteren van de bekendheid en de expertise die Exact in huis heeft”, aldus Koenders.