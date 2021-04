De traditionele dienstverlening is het vertrekpunt voor accountancy nieuwe stijl (bron: Accountancy vanmorgen). Een goed georganiseerde backoffice is de sleutel in dit proces. Lees in dit blog hoe je de backoffice organiseert, zodat je accountancy nieuwe stijl goed kunt aanvliegen!

Backoffice op orde: centralisatie van bedrijfsprocessen

De accountant heeft vaak te maken met een versnipperd IT-landschap. Niet elke klant werkt met dezelfde systemen. En waarschijnlijk gebruikt jouw kantoor ook verschillende systemen voor de interne bedrijfsprocessen. Kunnen deze systemen niet goed met elkaar communiceren of koppelen? Dan zit dat de automatisering in de weg.

Een goede start voor het op orde krijgen van je backoffice is het centraliseren van bedrijfsprocessen. Vanuit deze centrale plek kan je efficiënter werken en gestroomlijnd communiceren. Het komt de samenwerking ten goede omdat jij en je klanten toegang hebben tot (delen van) hetzelfde platform. Het resultaat? Je kan gerichter benchmarken en adviseren. Bovendien levert het meer inzage en grip op de kosten op.

Backoffice op orde: slimme tooling

Slimme tooling helpt je bij het centraliseren van processen. Je kunt daarbij kiezen tussen een best-of-breed- of all-in-one oplossing. Daarbinnen zijn een aantal tools die niet mogen ontbreken bij de backoffice nieuwe stijl, namelijk: een bankkoppeling, facturatieprogramma, webportal en dashboards.

Deze hulpmiddelen helpen je de drie-eenheid inkoop, verkoop en bank in hoge mate te automatiseren en maken vervolgens de output toegankelijk voor jouw klanten. Zorg er wel voor dat jouw slimme tooling voldoet aan de vaktechnische eisen en gebruiksvriendelijk is ingericht.

Backoffice op orde: slimme workflows

Slimme tooling helpt je te automatiseren en digitaliseren. Een ander belangrijk onderdeel is het standaardiseren van processen. Met slimme workflows zorg je ervoor dat de juiste taken op het juiste moment én door de juiste medewerkers worden uitgevoerd.

Er zijn zijn tal van werkprocessen waarvoor je slimme, gestandaardiseerde, werkprocessen kunt inrichten. Door deze vast te leggen in documenten en/of systemen zorg je ervoor dat iedereen op dezelfde efficiënte wijze werkt.

Zeker voor de groei van het kantoor is het belangrijk dat je een soort “blauwdruk” hebt van de processen zodat je eenvoudig op kunt schalen. Nieuwe medewerkers en klanten sluiten zich zo gemakkelijk aan bij de werkwijze van jouw kantoor en behalen zo sneller rendement.

Backoffice op orde: accountancy nieuwe stijl

Kan je de traditionele dienstverlening op een snelle, betrouwbare en efficiënte manier leveren? Dan biedt dat ruimte je dienstverlening te verbreden. Een goed georganiseerde backoffice levert een waardevolle set aan data op die, bij juist gebruik, inzicht geeft in de klant en zijn onderneming.

Meer lezen over het inrichten van je backoffice voor accountancy nieuwe stijl? Lees het in ons e-book: Accountancy nieuwe stijl: zo heb jij de backoffice op orde.