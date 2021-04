Werknemers in quarantaine: dit moet je weten

Hoe zit het met loondoorbetaling als een werknemer niet op het werk mag verschijnen omdat hij in quarantaine moet door een mogelijke besmetting met het coronavirus? De werkgever moet toch het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Tegelijkertijd lopen werkgevers er tegenaan dat de verzuimverzekering niet uitkeert. Dit probleem groeit nu veel mensen de corona-app gebruiken. Ook als iemand na een melding via de corona-app negatief getest wordt, moet diegene toch tien dagen in quarantaine blijven.

Vier vragen over quarantainegerelateerd verzuim

Waarom kunnen werkgevers, als een werknemer in quarantaine moet, eigenlijk geen beroep doen op de verzuimverzekering?

Er is geen sprake van ziekte. De werknemer verzuimt niet omdat hij daadwerkelijk ziek is, maar omdat hij vanwege de overheidsmaatregel thuis moet blijven. Quarantaine is geen ziekte, dus wordt dit niet gedekt door een verzuimverzekering. Alleen als een werknemer echt ziek/arbeidsongeschikt is, kan de werkgever een beroep doen op deze verzekering.

Als een werknemer tijdens de quarantaineperiode nog eens wordt getest en die test is negatief, kan de werknemer dan weer naar zijn werk?

Nee, want de incubatietijd is twee tot tien dagen. Met andere woorden: pas na tien dagen is er zekerheid over de vraag of iemand besmet is of niet. Het maakt niet uit of je een reguliere GGD-test doet, of een commerciële sneltest. Voor locatiegebonden werk heeft dit als effect dat iemand dus tien dagen niet op het werk kan/mag verschijnen.

Daarnaast is van belang dat de werkgever de plicht heeft om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen. Dit vloeit voort uit de Arbowetgeving. Daarom moet hij voorkomen dat een potentieel besmette werknemer naar het werk komt en een potentieel gevaar vormt voor andere werknemers.

Als de werkgever de werknemer toch laat werken en deze blijkt enkele dagen inderdaad besmet, bestaat het risico dat er inmiddels meer mensen besmet zijn geraakt op het werk.

Maar als een werknemer vanuit huis werkt, en hij moet in quarantaine hoewel hij zich niet ziek voelt, mag je dan die werknemer vragen gewoon door te werken?

Als de werknemer niet ziek is en hij kan vanuit huis werken, dan kan hij ook gewoon doorwerken. De werkgever mag dit dus van hem verwachten. Werkt de werknemer niet, dan heeft hij in dat geval geen recht op loon.

Stel dat de coronamelder bij een werknemer geregeld afgaat, kun je je dan vragen of hij misschien niet teveel sociale contacten onderhoudt?

Een werkgever kan de werknemer niet voorschrijven hoe die zich privé kan of moet gedragen. Daarnaast weet je niet waar de werknemer in contact is geweest met besmette mensen. Dat kan ook op het werk of tijdens het reizen naar het werk zijn gebeurd.

Kosten bij werkgever

Kern van het probleem bij quarantaine is dat de werknemer wellicht niet ziek is, maar ook niet aan het werk kan als thuiswerken niet mogelijk is. Omdat de werknemer recht heeft op loon, zit de werkgever met de kosten. Die kan de werkgever niet verhalen op de verzekeraar, en de kosten worden ook niet gecompenseerd door de overheid die bepaalt dat de werknemer in quarantaine moet. Dat wringt, vooral voor kleine werkgevers die een werknemer soms enkele keren in quarantaine zien gaan – en aldus niet alleen met de loonkosten geconfronteerd wordt, maar ook met de kosten van de tijdelijke vervanging.

Bron: AWVN