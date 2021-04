Accountant blokkeerde ontslagregeling gemeentesecretaris, rechter nu toch akkoord

De accountant wilde met een beroep op de WNT niet tekenen voor de ontslagvergoeding van gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken van het Drentse Tynaarlo, maar de rechter is nu alsnog akkoord gegaan. Volgens de kantonrechter is een aanvulling op de werkloosheidsuitkering en een transitievergoeding van 19.000 euro in dit geval niet in strijd met de WNT, meldt RTV Drenthe.

Tynaarlo maakte eind november vorig jaar bekend niet verder te willen met gemeentesecretaris Johannes van Nieukerken. In februari van dit jaar werd duidelijk dat het ontslag nog steeds niet rond was, omdat de accountant die zich bezighoudt met de cijfers van de Drentse gemeente zou weigeren om akkoord te gaan met de overeengekomen vertrekregeling. Volgens de accountant was de regeling niet in lijn met een wijziging in de Wet Normering Topinkomens, waarin bepaald is dat topfunctionarissen maximaal 201.000 euro kunnen ontvangen.

‘Weeffout’

De kwestie werd daarom voorgelegd aan de kantonrechter in Assen. Volgens advocaat Paul Boontje dreigde de gemeentesecretaris van Tynaarlo als eerste topfunctionaris slachtoffer te worden van een weeffout in het gewijzigde ambtenarenrecht. Per 1 januari 2020 geldt namelijk een andere rechtspositieregeling voor ambtenaren. Gemeentesecretaris Van Nieukerken zou daardoor na ruim twintig jaar overheidsdienst veel geld mislopen met zijn vertrek. Ook de gemeente zelf vond dat er sprake was van een billijke ontslagvergoeding.

Passende regeling

De kantonrechter onderschrijft nu alsnog de ontslagvergoeding. De gemeente Tynaarlo mag volgens de cao ‘een passende regeling’ toekennen als sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie. Volgens de kantonrechter is een aanvulling op de werkloosheidsuitkering en een transitievergoeding van 19.000 euro in dit geval niet in strijd met de WNT. Hoeveel geld de Drentse gemeentesecretaris precies meekrijgt is niet bekendgemaakt.

Bron: RTV Drente