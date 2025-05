Ontslagvergoeding berekenen: invloed van opzegtermijn

Als je ontslag krijgt, is het belangrijk om te weten waar je recht op hebt. Een van de zaken waar je misschien niet meteen bij stilstaat, is de duur van de opzegtermijn.

Wist je dat je opzegtermijn invloed kan hebben op de hoogte van je ontslagvergoeding en de ingangsdatum van een eventuele WW-uitkering? In dit artikel leggen we uit hoe de opzegtermijn bij ontslag werkt, wat je rechten zijn en hoe je de hoogte van je ontslagvergoeding kunt berekenen.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die je ontvangt wanneer je ontslagen wordt. Die vergoeding is bedoeld om een periode zonder inkomen te kunnen overbruggen of om je om te kunnen scholen. De hoogte van je ontslagvergoeding varieert. In eerste instantie heb je waarschijnlijk recht op de wettelijke transitievergoeding. Ten tweede zou je kunnen onderhandelen over een aanvullende of vervangende ontslagvergoeding. De duur van je dienstverband, de hoogte van je salaris en je ontslagreden bepalen de bovengrens en onderhandelruimte. Daarnaast kan de opzegtermijn nog invloed uitoefenen.

Hoe werkt de opzegtermijn bij ontslag?

De opzegtermijn is de periode tussen het moment waarop je ontslag aangezegd wordt (of je kenbaar maakt ontslag te willen nemen) en de datum waarop je dienstverband eindigt. Dit betekent dat je, voordat je contract daadwerkelijk eindigt, nog een bepaalde tijd door moet werken. De opzegtermijn geldt voor jou én je werkgever, al kan de duur ervan verschillen. Meestal staat de geldende opzegtermijn in je arbeidscontract. Als dat niet het geval is, kan de opzegtermijn in je cao geregeld zijn. Als daar ook niets in staat, geldt de wettelijke opzegtermijn.

Als je werkgever besluit je te ontslaan, moet hij de voor hem geldende aanzeg- of opzegtermijn in acht nemen. Als hij dat vergeet of verkeerd doet, kan dat invloed hebben op je ontslagvergoeding. Je hebt namelijk recht op een aanvullende vergoeding als je opzegtermijn niet wordt nageleefd.

Hoe beïnvloedt de opzegtermijn je ontslagvergoeding?

De opzegtermijn kan dus een rol spelen in de uiteindelijke ontslagvergoeding. Als je werkgever je ontslaat zonder de juiste opzegtermijn te respecteren, heb je in principe recht op een extra vergoeding. Hetzelfde geldt echter voor jou. Je werkgever kan aanspraak maken op compensatie als jij ontslag neemt en je opzegtermijn niet toepast.

Bij de berekening van de ontslagvergoeding wordt de lengte van je opzegtermijn meegeteld. De wet stelt dat je recht hebt op een vergoeding die gelijkstaat aan je loon voor de periode van de opzegtermijn. Dit kan een paar weken of maanden zijn, afhankelijk van je situatie.

Regeling bij ontslagvergoeding

De regeling voor ontslagvergoedingen verschilt per situatie. Werknemers die onvrijwillig ontslagen worden hebben in de basis recht op de wettelijke transitievergoeding. Die bouw je op vanaf je eerste werkdag. De belangrijkste factoren die onderhandeling over betere ontslagvoorwaarden mogelijk maken zijn je ontslagreden (is er een gegronde reden om je te ontslaan?) en de aanwezigheid van een ontslagdossier (schriftelijke onderbouwing voor je ontslag). Afsluitend is daar de toepassing van de juiste aanzeg- en opzegtermijn. Naast toekenning van een extra ontslagvergoeding, kan een foutieve opzegtermijn voor een inkomensgat zorgen als je bent aangewezen op een WW-uitkering. Het UWV kan namelijk oordelen dat je na je ontslag eigenlijk nog betaald had moeten worden door je werkgever.

Wat kun je doen bij twijfel?

Als je twijfelt over je rechten of de hoogte van je ontslagvergoeding, is het altijd een goed idee om juridisch advies in te winnen. Er zijn veel regels en uitzonderingen en een specialist kan je helpen om de situatie goed te beoordelen. Door je ontslagvergoeding goed te berekenen, zorg je ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.